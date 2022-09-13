Центральний банк Норвегії буде використовувати Ethereum для створення національної цифрової валюти — Finance.ua
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Центральний банк Норвегії буде використовувати Ethereum для створення національної цифрової валюти

Фінтех і Картки
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Центральний банк Норвегії буде використовувати Ethereum для створення національної цифрової валюти
Центральний банк Норвегії буде використовувати Ethereum для створення національної цифрової валюти
Представники Центрального Банку Норвегії Norges Bank повідомили, що прототип інфраструктури для цифрової валюти центрального банку (CBDC) країни буде створено на базі блокчейна Ethereum.
Про це повідомляє Cointelegraph.
Фінансова установа також повідомила про випуск відкритого вихідного коду для нової криптовалюти на сервісі GitHub. Він призначений для надання інтерфейсу і взаємодії з тестовою мережею, включно з функціями, створенням, спалюванням і передачею токенів стандарту ERC-20.
Неназваний представник ЦБ Норвегії, запевнив, що крім можливості розгортання смарт-контрактів і контролю доступу, код нового проєкту Norges Bank містить інтерфейс, який можна налаштовувати, та інструменти моніторингу мережі, такі як BlockScout і Grafana.
Norges Bank офіційно оголосив про плани провести тести CBDC ще у квітні 2021 року і буде проводити їх протягом двох наступних років. У листопаді 2021 року ЦБ країни випустив робочий документ щодо можливих інфраструктур CBDC, припускаючи як можливу основу блокчени Ethereum, Bitcoin і Bitcoin SV.

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За матеріалами:
cryptomisto
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