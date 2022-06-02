Це вже дно: у росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств — Finance.ua
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Це вже дно: у росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств

Вчора 10:13Енергетика
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Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України доходи, що надходять до російського бюджету, можуть скоротитися наступного року на чверть.
Йдеться про санкції, що зачіпають торгівлю нафтою. Такий прогноз озвучив економічний аналітик Михайло Крутіхін.
«У росії можуть повністю або частково закритися нафтопереробні підприємства, тому що Європі стане не потрібен колишній обсяг російських нафтопродуктів. Як наслідок, нафтові компанії будуть змушені скорочувати видобуток, закривати свердловини», — зазначив експерт.
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Крутіхін зазначив, що в Самарі та Оренбурзі дочірні підприємства «Роснефти» вже скоротили видобуток на 40%.
«У Самарі та Оренбурзі дочірні підприємства „Роснефти“ вже скоротили видобуток на 40%. У Ханти-Мансійському АО, провідному нафтовому регіоні росії, видобуток скоротився на 26%», — зазначив експерт.
На його думку, відмова Європи від російської нафти буде тривати, і цього року росія втратить близько 30% від видобутку нафти.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти рф, що включає нафтове ембарго і відключення «Ощадбанку» від SWIFT.
Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.
29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу «Дружба».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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