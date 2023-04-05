«Це не вирішить проблем». Білл Ґейтс прокоментував заклик призупинити роботу над штучним інтелектом — Finance.ua
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«Це не вирішить проблем». Білл Ґейтс прокоментував заклик призупинити роботу над штучним інтелектом

Технології&Авто
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«Це не вирішить проблем». Білл Ґейтс прокоментував заклик призупинити роботу над штучним інтелектом
«Це не вирішить проблем». Білл Ґейтс прокоментував заклик призупинити роботу над штучним інтелектом
Заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не «вирішать майбутніх проблем».
Про це заявив співзасновник Microsoft Білл Ґейтс в інтервʼю Reuters, коментуючи відкритий лист дослідників.
За словами мільярдера, піврічна пауза навряд чи допоможе світовому ринку ШІ-розробок. Ґейтс «не думає», що призупинення роботи конкретної групи дослідників вирішить проблеми, що стоять перед індустрією.
Він вважає, що замість паузи потрібно зосередитися на тому, як отримати максимальну вигоду з тих ШІ-рішень, що вже є.

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«Я не дуже розумію, хто саме повинен призупинити (дослідження), навіщо — і чи всі країни світу на це готові. Але скільки людей — стільки й думок», — сказав він.
Компанія Microsoft багато років співпрацює з компанією OpenAI — розробником GPT і чат-бота ChatGPT. За словами Ґейтса, штучний інтелект — технологія така ж важлива, як інтернет, ПК й смартфон.

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Наприкінці березня мільярдер Ілон Маск, а також група експертів зі ШІ та керівників галузі закликали до шестимісячної паузи у розробці систем, більш потужних, ніж нещодавно запущений OpenAI GPT-4. Вони опублікували відкритий лист з посиланням на потенційні ризики для суспільства та людства. Якщо це неможливо, то має втрутитися уряд, наприклад, запровадити мораторій, йшлося у листі.
Лист підписали Ілон Маск, Стів Возняк, Яан Таллінн, Еван Шарп і Кріс Ларсен. Серед підписантів — очільники фірм-розробників ШІ-продуктів: Stability AI (Stable Diffusion), Scale AI, ThirdAI, Character.ai, Unanimous AI та інших. Лист підтримали інженери та дослідники Google й Microsoft, а також вчені та професори з низки університетів — Єльського, Оксфордського, Гарвардського, Кембриджського, Стенфордського, Массачусетського технологічного та інших.
Наразі лист підписали близько 6000 вчених, дослідників і підприємців. Його автори заявляють, що надійшло понад 50 000 заявок — вони проходять верифікацію.
За матеріалами:
Forbes.ua
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