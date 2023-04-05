«Це не вирішить проблем». Білл Ґейтс прокоментував заклик призупинити роботу над штучним інтелектом — Finance.ua

«Це не вирішить проблем». Білл Ґейтс прокоментував заклик призупинити роботу над штучним інтелектом Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

«Це не вирішить проблем». Білл Ґейтс прокоментував заклик призупинити роботу над штучним інтелектом

Заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не «вирішать майбутніх проблем».

Про це заявив співзасновник Microsoft Білл Ґейтс в інтервʼю Reuters, коментуючи відкритий лист дослідників.

За словами мільярдера, піврічна пауза навряд чи допоможе світовому ринку ШІ-розробок. Ґейтс «не думає», що призупинення роботи конкретної групи дослідників вирішить проблеми, що стоять перед індустрією.

Він вважає, що замість паузи потрібно зосередитися на тому, як отримати максимальну вигоду з тих ШІ-рішень, що вже є.

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«Я не дуже розумію, хто саме повинен призупинити (дослідження), навіщо — і чи всі країни світу на це готові. Але скільки людей — стільки й думок», — сказав він.

Компанія Microsoft багато років співпрацює з компанією OpenAI — розробником GPT і чат-бота ChatGPT. За словами Ґейтса, штучний інтелект — технологія така ж важлива, як інтернет, ПК й смартфон.

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Наприкінці березня мільярдер Ілон Маск, а також група експертів зі ШІ та керівників галузі закликали до шестимісячної паузи у розробці систем, більш потужних, ніж нещодавно запущений OpenAI GPT-4. Вони опублікували відкритий лист з посиланням на потенційні ризики для суспільства та людства. Якщо це неможливо, то має втрутитися уряд, наприклад, запровадити мораторій, йшлося у листі.

Лист підписали Ілон Маск, Стів Возняк, Яан Таллінн, Еван Шарп і Кріс Ларсен. Серед підписантів — очільники фірм-розробників ШІ-продуктів: Stability AI (Stable Diffusion), Scale AI, ThirdAI, Character.ai, Unanimous AI та інших. Лист підтримали інженери та дослідники Google й Microsoft, а також вчені та професори з низки університетів — Єльського, Оксфордського, Гарвардського, Кембриджського, Стенфордського, Массачусетського технологічного та інших.

Наразі лист підписали близько 6000 вчених, дослідників і підприємців. Його автори заявляють, що надійшло понад 50 000 заявок — вони проходять верифікацію.

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