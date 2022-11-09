«Це допоможе пройти зимовий період» – Зеленський про останнє рішення уряду — Finance.ua

«Це допоможе пройти зимовий період» – Зеленський про останнє рішення уряду Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

«Це допоможе пройти зимовий період» – Зеленський про останнє рішення уряду

Рішення уряду щодо звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита має спростити і здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- і теплозабезпечення.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні

«Уряд ухвалив важливе рішення, яке допоможе пройти зимовий період. Імпорт товарів, необхідних під час опалювального сезону, буде звільнено від сплати ПДВ та ввізного мита. Це має спростити і здешевити постачання в Україну генераторів, акумуляторів, трансформаторів та іншої подібної техніки для енерго- і теплозабезпечення», — сказав Зеленський.

За його словами, важливо і те, що накопичуються достатні обсяги газу і вугілля, щоб забезпечувати українців.

«Ми чітко розуміємо: перетворити зиму на зброю — це план держави-терориста проти нашої держави, як і проти всієї Європи. Але робимо все, щоб і цей російський план зазнав провалу, як різні попередні», — додав Президент.

Глава держави зазначив, що нині триває робота з відновлення нормального життя у звільнених районах. Продовжуються ремонтні роботи і на всіх тих об’єктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів.

Він подякував всім енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню — усім, хто повертає людям передбачуваність життя навіть у таких умовах.

Довідка Finance.ua:

8 листопада Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари;

йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.



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Радіо Свобода За матеріалами:

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