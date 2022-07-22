"Це було б підняттям білого прапора": у Німеччині проти запуску "Північного потоку-2" — Finance.ua
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"Це було б підняттям білого прапора": у Німеччині проти запуску "Північного потоку-2"

Енергетика
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Влада Німеччини виступила проти введення в експлуатацію російського газопроводу «Північний потік-2».
Про це заявив віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек в інтерв’ю ZDF.
Він підкреслив, що запуск російського трубопроводу «категорично неможливий», оскільки це означатиме збільшення залежності від російського газу, а Європа не може цього допустити.
«Це було б підняттям білого прапора», — сказав Габек.
З приводу вирішення газової кризи, Габек зазначив, що Німеччина досі досить добре переживала кризу.
«Ми сильна країна, із сильною взаємодією між людьми... путін побачить, наскільки ми сильні», — додав він.
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Як повідомляв УНІАН, 8 дипня стало відомо, що через значне скорочення поставок російського газу в Німеччину в країні зменшуватимуть споживання електроенергії, відтак компанії обмежать години подачі гарячої води та температуру опалення.
Міністр економіки країни Роберт Габек закликав населення економити енергію.
«Ситуація на ринку газу напружена, і, на жаль, ми не можемо гарантувати, що вона не погіршиться», — сказав він. «Ми маємо бути готовими до того, що ситуація стане критичною».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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