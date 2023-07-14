Caterham представляє новий повністю електричний спортивний автомобіль Project V — Finance.ua
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Caterham представляє новий повністю електричний спортивний автомобіль Project V

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Caterham представляє новий повністю електричний спортивний автомобіль Project V
Caterham представляє новий повністю електричний спортивний автомобіль Project V
Компанія Caterham готова представити свій новий повністю електричний спортивний автомобіль Project V. Він з’явиться на Фестивалі швидкості у Гудвуді, історичному місці для мото- та автоспорту у Великій Британії.
Електромобільне купе Caterham Project V стане в один ряд з іншими приголомшливими електромобілями, такими як концепт MG4 EX4 та Pininfarina Battista Edizione Nino Farina.
Електромотор автомобіля має потужність 268 кінських сил, літій-іонну батарею USOC ємністю 55 кВт-год та очікуваний запас ходу 400 км. Розгін від 0 до 100 км/год за Project V становить 4,5 секунди. Ці показники, звичайно, не поб’ють жодних рекордів, адже існують сімейні електромобілі, які на прямій можуть бути швидшими.
Однак розробники Project V дотримувалися основних цінностей компанії Caterham, і в результаті створили транспортний засіб, керований як справжній спортивний автомобіль, але не через хитру електроніку, а завдяки вазі приблизно вдвічі менше, ніж у Tesla Model S — всього 1190 кг. Довжина автомобіля трохи більше 4,2 м, висота — 1,2 м, ширина — трохи менше 1,9 м.
Побудований на композитному шасі з алюмінію та вуглепластику Project V обладнаний електропідсилювачем керма та регульованою підвіскою з подвійними поперечними важелями на обох кінцях. Це забезпечує чуйну та моторну їзду.
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За матеріалами:
t4.com.ua
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