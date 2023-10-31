Carlsberg заявляє, що росія вкрала їхній російський бізнес — Finance.ua

Carlsberg заявляє, що росія вкрала їхній російський бізнес Сьогодні 17:48 — Світ

Carlsberg заявляє, що росія вкрала їхній російський бізнес

Пивна компанія Carlsberg розірвала всі зв’язки зі своїм російським бізнесом і відмовляється укладати угоду з російським урядом, щоб не робити захоплення активів москвою легітимним, заявив у вівторок новий генеральний директор пивоварної компанії.

Про це повідомляє CNN

Данська група з минулого року намагалася продати свою дочірню компанію «Балтика» в рф, як це зробили інші західні компанії, які залишили країну після вторгнення росії в Україну.

Однак після того, як у червні Carlsberg оголосила, що знайшла покупця на свій бізнес у росії, наступного місяця президент путін наказав тимчасово вилучити частку Carlsberg у місцевому пивоварінні.

«Неможливо оминути той факт, що вони вкрали наш бізнес в росії, і ми не збираємося допомагати їм узаконити це», — сказав Якоб Ааруп-Андерсен, який обійняв посаду генерального директора компанії у вересні.

Ааруп-Андерсен заявив, що через обмежену комунікацію з керівництвом «Балтики» і російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти прийнятного рішення щодо ситуації, яка склалася.

«Ми не збираємося укладати угоду з російським урядом, яка якимось чином виправдовує незаконне захоплення нашого бізнесу», — сказав він журналістам після квартального звіту про прибутки компанії.

Раніше цього місяця Carlsberg розірвав ліцензійні угоди на свої бренди в росії, які дозволяли «Балтиці» виробляти і продавати всю продукцію Carlsberg в країні.

«Коли у цих ліцензій закінчиться пільговий період, їм більше не дозволять виробляти жодну нашу продукцію. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але ми на це розраховуємо», — сказав Ааруп-Андерсен.

Carlsberg має вісім пивоварних заводів і близько 8 400 співробітників у рф, а торік компанія списала 9,9 мільярда данських крон (1,41 мільярда доларів США) на «Балтику».

Укрінформ За матеріалами:

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