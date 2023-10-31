Carlsberg заявляє, що росія вкрала їхній російський бізнес — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Carlsberg заявляє, що росія вкрала їхній російський бізнес

Світ
58
Carlsberg заявляє, що росія вкрала їхній російський бізнес
Carlsberg заявляє, що росія вкрала їхній російський бізнес
Пивна компанія Carlsberg розірвала всі зв’язки зі своїм російським бізнесом і відмовляється укладати угоду з російським урядом, щоб не робити захоплення активів москвою легітимним, заявив у вівторок новий генеральний директор пивоварної компанії.
Про це повідомляє CNN.
Данська група з минулого року намагалася продати свою дочірню компанію «Балтика» в рф, як це зробили інші західні компанії, які залишили країну після вторгнення росії в Україну.
Однак після того, як у червні Carlsberg оголосила, що знайшла покупця на свій бізнес у росії, наступного місяця президент путін наказав тимчасово вилучити частку Carlsberg у місцевому пивоварінні.
«Неможливо оминути той факт, що вони вкрали наш бізнес в росії, і ми не збираємося допомагати їм узаконити це», — сказав Якоб Ааруп-Андерсен, який обійняв посаду генерального директора компанії у вересні.
Ааруп-Андерсен заявив, що через обмежену комунікацію з керівництвом «Балтики» і російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти прийнятного рішення щодо ситуації, яка склалася.
«Ми не збираємося укладати угоду з російським урядом, яка якимось чином виправдовує незаконне захоплення нашого бізнесу», — сказав він журналістам після квартального звіту про прибутки компанії.
Раніше цього місяця Carlsberg розірвав ліцензійні угоди на свої бренди в росії, які дозволяли «Балтиці» виробляти і продавати всю продукцію Carlsberg в країні.
«Коли у цих ліцензій закінчиться пільговий період, їм більше не дозволять виробляти жодну нашу продукцію. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але ми на це розраховуємо», — сказав Ааруп-Андерсен.
Carlsberg має вісім пивоварних заводів і близько 8 400 співробітників у рф, а торік компанія списала 9,9 мільярда данських крон (1,41 мільярда доларів США) на «Балтику».
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.