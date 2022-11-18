Cadillac готує дві нові моделі: перші фото й подробиці — Finance.ua
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Cadillac готує дві нові моделі: перші фото й подробиці

Технології&Авто
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Cadillac готує дві нові моделі: перші фото й подробиці
Cadillac готує дві нові моделі: перші фото й подробиці, Фото: autohome.com.cn
В інтернет потрапили фото одразу двох нових Cadillac. Великий седан Cadillac CT6 другого покоління та компактний кросовер GT4 мають дебютувати до кінця нинішнього року.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Обидва автомобілі розсекретили в Китаї. Саме в цій країні на початку 2023 року має стартувати їхнє виробництво, хоча новий Cadillac GT4 також можуть збирати і в США.
Cadillac CT6 і GT4 виконані в новому фірмовому стилі, що дебютував на флагманському електрокарі Celestiq. У зовнішньому вигляді поменшало граней, а фірмові широкі ґрати радіатора Cadillac поєднуються з тоненькими діодними фарами.
Cadillac CT6
Cadillac CT6, Фото: autohome.com.cn
Седан Cadillac CT6 приваблює елегантним аркоподібним дахом. За розмірами його можна порівняти з попередником — 5223 мм у довжину при колісній основі в 3109 мм.
Відомо, що CT6 збереже 2,0-літровий 237-сильний турбомотор і керовані задні колеса. Максимальна швидкість становить 230 км/год.
Кросовер Cadillac GT4 також отримає цей двигун, однак у лінійці буде й доступніша 1,5-літрова модифікація потужністю 204 к.с. Заплановані версії з переднім і повним приводом. Максимальна швидкість буде обмежена на 210 км/год.
Cadillac GT4
Cadillac GT4, Фото: autohome.com.cn
Новий Cadillac GT4 досягатиме 4633 мм у довжину, а його колісна база становитиме 2800 мм. Він стане найдоступнішою моделлю американської марки, а його конкурентами будуть Audi Q3 і BMW X2.
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