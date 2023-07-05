Цьогоріч жителі Києва отримали 73 мільйони матеріальної допомоги — Finance.ua

Цьогоріч жителі Києва отримали 73 мільйони матеріальної допомоги Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Цьогоріч жителі Києва отримали 73 мільйони матеріальної допомоги

У Києві виплатили з початку року 73 млн грн адресної матеріальної допомоги жителям міста, які потрапили у складні життєві обставини.

«Так, одноразову адресну матеріальну допомогу на загальну суму майже 63 мільйони гривень цьогоріч виплатили 15 736 жителям Києва, які потрапили у складні життєві обставини», — ідеться у повідомленні.

Цей вид допомоги виплачується з бюджету столиці за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2022−2024 роки.

Ще 1 050 киян отримали допомогу у зв’язку з пошкодженням чи руйнуванням житла через повномасштабне вторгнення.

Виплати склали 10,5 млн гривень. Такий вид допомоги надається відповідно до розпорядження Київського міського голови від 13 січня № 22 «Про деякі питання надання одноразової адресної матеріальної допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації проти України у 2023 році».

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Як зазначили у КМДА, найчастіше люди звертаються у зв’язку з необхідністю дороговартісного лікування.

Сума допомоги на одну людину залежить від розміру доходу і життєвої ситуації, ступеня захворювання тощо.

Кожну заяву про виділення одноразової адресної матеріальної допомоги разом із пакетом документів розглядає відповідна комісія департаменту соціальної політики.

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У КМДА нагадали, що одноразову адресну матеріальну допомогу може отримати сім'я чи особа, яка опинилася у складних життєвих обставинах, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім'ї, та які людина (сім'я) не може подолати самостійно.

Цей вид допомоги призначається працездатним особам, пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Для її отримання потрібно звернутися із письмовою заявою до одного зі столичних центрів надання адміністративних послуг та з пакетом документів

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Укрінформ За матеріалами:

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