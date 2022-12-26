Цьогоріч від грального бізнесу до держбюджету надійшло вже понад мільярд гривень – Немчінов — Finance.ua

Цьогоріч від грального бізнесу до держбюджету надійшло вже понад мільярд гривень – Немчінов Сьогодні 19:42 — Казна та Політика

Цьогоріч від грального бізнесу до держбюджету надійшло вже понад мільярд гривень – Немчінов

У 2022 році від суб‘єктів грального бізнесу до Державного бюджету України надійшло вже понад мільярд гривень.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він розповів, що в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей були великі амбіції на поточний рік. Однак, за його словами, через збройну агресію російської федерації проти України фактично пів року Комісія працювала в «посіченому» режимі.

Немчінов поінформував, що з осені активно відновилася робота щодо надання ліцензій, виконання контрольної функції, перевірки суб‘єктів грального бізнесу, зокрема в контексті накладання штрафів, відкликання ліцензій недоброякісних учасників ринку.

«Станом на 23 грудня понад мільярд гривень надійшло до державного бюджету. Це 90% від довоєнних планів. Ще передбачається щонайменше одне засідання комісії. За попередньою інформацією керівника, можливо, плани на 2022 рік будуть виконані», — поінформував міністр Кабінету Міністрів.

Немчінов відзначив, що сфера грального бізнесу, попри війну, продовжує працювати в межах правового поля. При цьому урядовець наголосив, що до тих суб‘єктів, які намагаються якимось чином обходити відповідні закони, застосовуються заходи контролю.

Довідка Finance.ua:

реформа грального бізнесу та організації лотерей стартувала в Україні з ухваленням у липні 2020 року закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;

11 років до того в країні діяв мораторій на азартні ігри. При цьому «процвітав» нелегальний сегмент грального бізнесу, жодних надходжень від роботи якого до бюджету не було.

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Укрінформ За матеріалами:

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