Цього року врожай в Україні очікується на рівні 65% від минулорічного — експерт — Finance.ua
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Цього року врожай в Україні очікується на рівні 65% від минулорічного — експерт

Вчора 07:46Аграрний ринок
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Цього року врожай в Україні очікується на рівні 65% від минулорічного — експертЦього року врожай в Україні очікується на рівні 65% від минулорічного — експерт
Цього року українські аграрії очікують урожай на рівні 65% від торішнього. Тому що вони змогли провести весняно-польові роботи лише на 70% площ, порівняно з 2021 роком.
Про це повідомив економіст Олег Пендзин в ефірі Громадського радіо.
«Вільних обсягів продовольства у світі немає. Якщо Україна не вивезла щось на наші традиційні ринки, то на тих територіях продовольство фізично не з’явиться. Там просто зростатимуть стрімко ціни на зернові», — повідомив економіст.
За його словами, росія знищує наші запаси зерна.
«Паралельно з вивозом зерна, рф вдається до обстрілів складів із зерном, складів із хімічними добривами, величезних запасів пально-мастильних матеріалів. Робить усе для того, щоб Україна втрачала свої можливості як аграрна країна. Україна та росія конкурують на одних і тих же ринках продовольства у світі», — додав Пендзин.
Економіст нагадує дані ООН, яка повідомляла, що війна в Україні та блокування портів можуть призвести до голоду 1,7 млрд людей у світі.
«Тому що зростання цін на продовольство призведе до зростання цін у всьому світі. Багато людей втратять фінансову можливість доступу до продуктів харчування», — упевнений експерт.
За матеріалами: Укрінформ
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