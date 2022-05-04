Цього року врожай в Україні очікується на рівні 65% від минулорічного — експерт

Вчора 07:46 — Аграрний ринок

Цього року врожай в Україні очікується на рівні 65% від минулорічного — експерт

Цього року українські аграрії очікують урожай на рівні 65% від торішнього. Тому що вони змогли провести весняно-польові роботи лише на 70% площ, порівняно з 2021 роком.

радіо. Про це повідомив економіст Олег Пендзин в ефірі Громадського

«Вільних обсягів продовольства у світі немає. Якщо Україна не вивезла щось на наші традиційні ринки, то на тих територіях продовольство фізично не з’явиться. Там просто зростатимуть стрімко ціни на зернові», — повідомив економіст.

За його словами, росія знищує наші запаси зерна.

«Паралельно з вивозом зерна, рф вдається до обстрілів складів із зерном, складів із хімічними добривами, величезних запасів пально-мастильних матеріалів. Робить усе для того, щоб Україна втрачала свої можливості як аграрна країна. Україна та росія конкурують на одних і тих же ринках продовольства у світі», — додав Пендзин.

Економіст нагадує дані ООН, яка повідомляла, що війна в Україні та блокування портів можуть призвести до голоду 1,7 млрд людей у світі.

«Тому що зростання цін на продовольство призведе до зростання цін у всьому світі. Багато людей втратять фінансову можливість доступу до продуктів харчування», — упевнений експерт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.