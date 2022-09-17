Цього року у iPhone з’явиться «зарядка чистою енергією» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Цього року у iPhone з’явиться «зарядка чистою енергією»

Технології&Авто
418
Цього року у iPhone з’явиться «зарядка чистою енергією»
Цього року у iPhone з’явиться «зарядка чистою енергією»
За допомогою нової функції Apple сподівається зменшити вуглецевий слід за рахунок використання поновлюваних джерел енергії.
Вона стане черговим продовженням заходів для оптимізації, які Apple додала до iOS та iPhone за останні кілька років.
Зокрема, iPhone пропонує функцію «Оптимізована зарядка акумулятора», яка призначена для зменшення зносу акумулятора та збільшення терміну його служби. Це робиться за рахунок скорочення часу, протягом якого пристрій повністю зарядиться.
Екологічне оновлення, згідно з заявою Apple, оптимізує час заряджання пристрою залежно від типу джерела енергії. Поки що ця функція буде доступна лише у США.
Подробиць про те, як це працюватиме, наразі немає.
«Зарядка чистою енергією» з’явиться в iOS 16. Крім неї, оновлення операційної системи принесе безліч інших опцій: редагування екрану блокування, покращення функції диктування, кілька додаткових опцій для повідомлень, покращення системи безпеки та багато іншого.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.