Цього року у iPhone з’явиться «зарядка чистою енергією» — Finance.ua

Цього року у iPhone з’явиться «зарядка чистою енергією» Вчора 02:42 — Технології&Авто

Цього року у iPhone з’явиться «зарядка чистою енергією»

За допомогою нової функції Apple сподівається зменшити вуглецевий слід за рахунок використання поновлюваних джерел енергії.

Вона стане черговим продовженням заходів для оптимізації, які Apple додала до iOS та iPhone за останні кілька років.

Зокрема, iPhone пропонує функцію «Оптимізована зарядка акумулятора», яка призначена для зменшення зносу акумулятора та збільшення терміну його служби. Це робиться за рахунок скорочення часу, протягом якого пристрій повністю зарядиться.

Екологічне оновлення, згідно з заявою Apple, оптимізує час заряджання пристрою залежно від типу джерела енергії. Поки що ця функція буде доступна лише у США.

Подробиць про те, як це працюватиме, наразі немає.

«Зарядка чистою енергією» з’явиться в iOS 16. Крім неї, оновлення операційної системи принесе безліч інших опцій: редагування екрану блокування, покращення функції диктування, кілька додаткових опцій для повідомлень, покращення системи безпеки та багато іншого.

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