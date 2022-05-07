Цього року столиця недоотримає третину бюджету — понад 20 млрд гривень, — Кличко — Finance.ua
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Цього року столиця недоотримає третину бюджету — понад 20 млрд гривень, — Кличко

Вчора 15:45Казна та Політика
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Цього року столиця недоотримає третину бюджету — понад 20 млрд гривень, — КличкоЦього року столиця недоотримає третину бюджету — понад 20 млрд гривень, — Кличко
Міський бюджет Києва, через російську агресію, недоотримає, за попередніми підрахунками, третину надходжень. Тобто, понад 20 млрд гривень.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі радіо «НВ».
Він зазначив, що точно підрахувати сьогодні — неможливо. Оскільки війна триває.
«По місяцях говорити не зовсім коректно. Бо бюджет складається на рік. Загалом за 2022 рік ми, за попередніми підрахунками, недоотримаємо третину бюджету. Тобто, понад 20 млрд гривень. Але, підкреслю, це — попередні розрахунки», — наголосив Віталій Кличко.
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Також він зазначив, що економіка міста потроху оживає. Повертається до роботи бізнес. Важливо, наприклад, і те, що зростає в столиці відсоток сплати за надані комунальні послуги.
«Наприклад, за березень в столиці за комунальні послуги сплатили 55 відсотків киян. І я дуже вдячний їм за це. Бо ці кошти пішли на необхідні матеріали. На зарплату працівникам підприємств, які, часто ризикуючи життям, забезпечують багатомільйонне місто всіма сервісами», — зазначив Віталій Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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