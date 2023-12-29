Цього року китайський BYD обійде Tesla і стане найбільшим виробником електромобілів у світі — Finance.ua

Цього року китайський BYD обійде Tesla і стане найбільшим виробником електромобілів у світі Сьогодні 02:14 — Фондовий ринок

Цього року китайський BYD обійде Tesla і стане найбільшим виробником електромобілів у світі

Колись Ілон Маск висміяв думку, що китайська BYD може конкурувати з Tesla. Але вже за підсумками IV кварталу 2023 р. BYD має випередити Tesla зі кількістю виготовлених електромобілів і стати світовим лідером з продажу повністю електричних авто.

Про це пише Mezha з посиланням на Bloomberg

Попри домінування Toyota Motor Corp., Volkswagen AG та General Motors Co., китайські виробники, включаючи BYD та SAIC Motor Corp., роблять серйозні успіхи. Китай вже обійшов за експортом легкових автомобілів США, Південну Корею та Німеччину, а зараз конкурує з Японією. Близько 1,3 млн з 3,6 млн авто, що пішли на експорт, були електричними.

Станом на жовтень 2023 р. експорт авто з Китаю склав 3,31 млн автівок. Японія на другому місці з 3,22 млн машин, Німеччина третя — 2,6 млн, Південна Корея четверта — 2,2 млн.

Щодо конкуренції BYD з Tesla за підсумками III кварталу 2023 р. Tesla продала лише на 3 456 авто більше, ніж BYD. 435,1 тис. у Tesla, 431,6 у BYD. В IV кварталі BYD має обійти компанію Ілона Маска.

«Конкурентний ландшафт автомобільної промисловості змінився, — каже Бріджит Маккарті, яка керує у Китаї хедж-фондом Snow Bull Capital, що інвестував і в BYD, і в Tesla. — Справа вже не в розмірі та спадщині автомобільних компаній. Ідеться про швидкість, з якою вони можуть впроваджувати інновації. BYD почала готуватися до цього дуже давно, і тепер інші представники галузі змушені наздоганяти згаяне».

У 2011 році Ілон Маск висміював автомобілі BYD. Зараз він змінив свою думку і вважає їх «дуже конкурентоспроможними». Це не й дивно, зараз BYD має набагато різноманітнішу лінійку автомобілів за набагато нижчою ціною ніж Tesla. За останні два роки BYD відкрила представництва приблизно у 60 країнах світу.

Аналітики очікують, що наступного року BYD презентує електромобілі третього покоління, які запропонують більше технологій, у тому числі можливості автоматизованого водіння. Це одна з областей, де BYD поступається своїми більш доступними продуктами таким китайським автобрендам, як Nio Inc. та Xpeng Inc.

Взагалі-то кількість автомобільних конкурентів у Китаї скоротилася з понад 500 до приблизно 100, але нові учасники, у тому числі добре фінансовані, продовжують з’являтися, наприклад Huawei Technologies, яка планує агресивне вторгнення на ринок електромобілів.

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