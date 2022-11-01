Цього маркетингового року Україна експортувала вже 12,9 мільйона тонн зерна — Finance.ua
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Цього маркетингового року Україна експортувала вже 12,9 мільйона тонн зерна

Аграрний ринок
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Цього маркетингового року Україна експортувала вже 12,9 мільйона тонн зерна
Цього маркетингового року Україна експортувала вже 12,9 мільйона тонн зерна
У 2022/2023 маркетинговому році (МР, розпочався 1 липня) Україна вже експортувала 12,9 млн т зернових та зернобобових, в тому числі в жовтні — 4,2 млн т.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Держмитслужби.
З початку 2022/2023 МР експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) сягнув 12,9 млн т, що становить 66,5% показника за аналогічний період 2021/2022 МР.
Зокрема, пшениці було експортовано 4,9 млн т, кукурудзи — 6,8 млн т, ячменю — 1,1 млн т, жита — 6,2 тис. т.
Крім того, на експорт було відправлено 36,9 тис. т борошна (в перерахунку на зерно — 49,2 тис. т).
В Єврокомісії наголосили, що рішення рф вийти із Чорноморської зернової ініціативи ООН створює ризики для продовольчої безпеки у найбільш вразливих країнах світу. Тому росія має повернутися до виконання угоди та дозволити діяльність морських коридорів для транспортування українського продовольства і добрив на світовий ринок.
За матеріалами:
Укрінформ
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