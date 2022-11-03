Бюджетний комітет ВР схвалив держбюджет на 2023 рік — Finance.ua
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Бюджетний комітет ВР схвалив держбюджет на 2023 рік

Казна та Політика
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Бюджетний комітет ВР схвалив держбюджет на 2023 рік
Бюджетний комітет ВР схвалив держбюджет на 2023 рік
Бюджетний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання проєкт бюджету на 2023 рік.
Як повідомив голова Бюджетного комітету Юрій Арістов, на комітеті були присутні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр фінансів Сергій Марченко та його заступники.
До ухвалення бюджету лишилося лише голосування у сесійній залі, написав Арістов.
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«Сподіваюсь на конструктивну позицію колег, яка дозволить не лише встановити рекорд по найбільш завчасному прийняттю бюджету в історії України. Найголовніше — це забезпечити фінансову безпеку країни, яка бореться за свою свободу та незалежність», — написав нардеп.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання у бюджет додалися видатки на:
  • секретаріат уповноваженого ВРУ з прав людини (+116 млн грн);
  • фінансування політичних партій (+519,4 млн грн);
  • телеканал Рада та газета Голос України (+120 млн грн);
  • додаткові 63 млн грн на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру;
  • майже 40 млн грн — на заходи з приватизації.
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Раніше повідомлялося, що до другого читання Кабмін скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік у бік консервативного сценарію — до 3,2% замість 4,6%. Прогноз інфляції у Кабміні знизили з 30% до 28%.
Держбюджет на 2023 рік планують з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. У Кабміні запропонували збільшити доходну частину більш ніж на 50 млрд грн завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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