Бюджетний комітет схвалив 3,3 млрд грн на пілотні проєкти комплексного відновлення — Finance.ua
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Бюджетний комітет схвалив 3,3 млрд грн на пілотні проєкти комплексного відновлення

Казна та Політика
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Бюджетний комітет схвалив 3,3 млрд грн на пілотні проєкти комплексного відновлення
Бюджетний комітет схвалив 3,3 млрд грн на пілотні проєкти комплексного відновлення
Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення 3,35 млрд грн п’яти населеним пунктам на реалізацію пілотних проєктів з комплексного відновлення.
Про це повідомила очільниця комітету Роксолана Підласа, передає пресслужба парламенту.
Кошти хочуть виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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Зокрема, в межах реалізації пілотних проєктів відновлення упродовж 2023−2025 років кошти отримають:
  • селище Бородянка Київської області - 1,8 млрд грн на 9 проєктів;
  • місто Тростянець Сумської області - 663,3 млн грн на 4 проєкти;
  • село Циркуни Харківської області - 76,44 млн грн на 4 проєкти;
  • село Посад-Покровське Херсонської області - 646,6 млн грн на 9 проєктів;
  • село Ягідне Чернігівської області - 188 млн грн на 6 проєктів.
Відповідні кошти будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт громадських будинків та споруд; будівництво об'єктів інфраструктури, зокрема, пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання.
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Також кошти виділять на відновлення пошкоджених об'єктів житлового (у тому числі будинків дачних та садових) та громадського призначення, а також на нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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