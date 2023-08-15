Бюджетний комітет схвалив 3,3 млрд грн на пілотні проєкти комплексного відновлення — Finance.ua

Бюджетний комітет схвалив 3,3 млрд грн на пілотні проєкти комплексного відновлення
Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення 3,35 млрд грн п’яти населеним пунктам на реалізацію пілотних проєктів з комплексного відновлення.
Про це повідомила очільниця комітету Роксолана Підласа, передає пресслужба парламенту.
Кошти хочуть виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Зокрема, в межах реалізації пілотних проєктів відновлення упродовж 2023−2025 років кошти отримають:
- селище Бородянка Київської області - 1,8 млрд грн на 9 проєктів;
- місто Тростянець Сумської області - 663,3 млн грн на 4 проєкти;
- село Циркуни Харківської області - 76,44 млн грн на 4 проєкти;
- село Посад-Покровське Херсонської області - 646,6 млн грн на 9 проєктів;
- село Ягідне Чернігівської області - 188 млн грн на 6 проєктів.
Відповідні кошти будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт громадських будинків та споруд; будівництво об'єктів інфраструктури, зокрема, пов’язаних з наданням послуг з водопостачання, водовідведення, виробництва теплової енергії, теплопостачання, електропостачання.
Також кошти виділять на відновлення пошкоджених об'єктів житлового (у тому числі будинків дачних та садових) та громадського призначення, а також на нове будівництво об'єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій.
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