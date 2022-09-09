Бюджетний хетчбек Chevrolet відправляють в ремонт через небезпечний дефект — Finance.ua

Бюджетний хетчбек Chevrolet відправляють в ремонт через небезпечний дефект Вчора 01:02 — Технології&Авто

Компанія Chevrolet оголосила про відкликання 120 тисяч хетчбеків Spark 2013-2015 років через проблему з капотом, який може відкритися під час руху, пише avtomir.ua

У рамках кампанії на Spark (який раніше продавався в Україні як Ravon R2) замінять як засувки капота, так і сам замок. Це вже друга спроба усунути дефект: уперше про проблему стало відомо ще у травні, але перший ремонт виявився неефективним. Тоді Chevrolet проаналізував гарантійні претензії та судові позови від власників.

Всього за сім років було зафіксовано 276 випадків по всьому світу, у тому числі 22 аварії через капот, що раптово розкрився.

Попри те, що проблема має масовий характер, поки Chevrolet відкликає машини лише у США.

Spark залишається найдешевшою моделлю в лінійці Chevrolet — у США він коштує від 13 600 доларів, в Україні — від 377 900 грн.

У лютому стало відомо, що General Motors зніме хетчбек з виробництва через низький попит — модель залишить конвеєр до кінця 2022 року. Але України це рішення не торкнеться, оскільки до нас везуть автомобілі, вироблені в Узбекистані.

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