Бюджетний хетчбек Chevrolet відправляють в ремонт через небезпечний дефект — Finance.ua
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Бюджетний хетчбек Chevrolet відправляють в ремонт через небезпечний дефект

Технології&Авто
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Компанія Chevrolet оголосила про відкликання 120 тисяч хетчбеків Spark 2013-2015 років через проблему з капотом, який може відкритися під час руху, пише avtomir.ua.
У рамках кампанії на Spark (який раніше продавався в Україні як Ravon R2) замінять як засувки капота, так і сам замок. Це вже друга спроба усунути дефект: уперше про проблему стало відомо ще у травні, але перший ремонт виявився неефективним. Тоді Chevrolet проаналізував гарантійні претензії та судові позови від власників.
Всього за сім років було зафіксовано 276 випадків по всьому світу, у тому числі 22 аварії через капот, що раптово розкрився.
Попри те, що проблема має масовий характер, поки Chevrolet відкликає машини лише у США.
Spark залишається найдешевшою моделлю в лінійці Chevrolet — у США він коштує від 13 600 доларів, в Україні — від 377 900 грн.
У лютому стало відомо, що General Motors зніме хетчбек з виробництва через низький попит — модель залишить конвеєр до кінця 2022 року. Але України це рішення не торкнеться, оскільки до нас везуть автомобілі, вироблені в Узбекистані.
За матеріалами:
Finance.ua
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