Бюджет втрачає до 300 мільйонів від сплати спрощених податків для бізнесу — Finance.ua

Бюджет втрачає до 300 мільйонів від сплати спрощених податків для бізнесу

Вчора 16:13 — Казна та Політика

Бюджет втрачає до 300 мільйонів від сплати спрощених податків для бізнесу

Доступна для будь-якого бізнесу спрощена система оподаткуванн у 2% з обігу позбавляє бюджет до 300 млн грн надходжень, але такі розрахунки є приблизними з огляду на довоєнні показники.

Про це голова податкового комітету Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю ЕП.

За словами нардепа, новою системою оподаткування скористалися вже майже 200 тисяч компаній та ФОПів.

Читайте також МВФ допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит $15 млрд у найближчі три місяці

«Ми порахували, що втрати бюджету повинні становити до 300 мільйонів гривень. Але це розрахунково: якщо взяти усі ті компанії, які перейшли на цю модель, взяти їхній дохід за квітень 2021 року і застосувати до нього ставку 2%. Але ми не знаємо, який дохід буде у квітні цього року, адже йде війна. Потрібно порівнювати порівнювані речі», — пояснив він.

Нововведення воєнного часу допомогло бізнесу, констатує Гетманцев: «Безперечно допомогло. Ми бачимо, що підприємства працюють».

Водночас, вважає він, настає час скасовувати низку інших пільг воєнного часу. Наприклад, пільги для імпорту товарів та звільнення від сплати акцизу та зменшення податку на додану вартість на пальне.

Митні спрощення стосуються також ввезення автомобілів, при цьому кількість розмитнених авто перевищує вже 10 тисяч.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.