Бюджет України отримав майже 155 млрд грн в січні — Железняк — Finance.ua
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Бюджет України отримав майже 155 млрд грн в січні — Железняк

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Бюджет України отримав майже 155 млрд грн в січні — Железняк
Бюджет України отримав майже 155 млрд грн в січні — Железняк
Загалом за січень 2024 року в бюджет України надійшло 154,9 млрд грн.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, загальні внутрішні надходження у січні становили 140,3 млрд грн, з яких:
  • митниця — 47,3 млрд грн (+30,2% до плану (+ 11 млрд грн));
  • податкова — 60,2 млрд грн (+13,4% до плану (+ 7,2 млрд грн));
  • ОВДП — 32,8 млрд грн.
«Зовнішня допомога була дуже малою, лише вчора від Японії - 14,6 млрд ($390 млн)», — зазначив Железняк.
Чиновник також наголосив, що це в 9 разів менше, ніж у середньому за місяць надходило в 2023-му.

Довідка Finance.ua:

  • раніше колишній голова Верховної Ради, очільник міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков повідомив, що у державному бюджету на 2024 рік кредити та борги України будуть складати майже 100% ВВП;
  • дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року.
У великій війні з росією Україна критично залежна від міжнародної допомоги — без зовнішнього фінансування наша країна вже б давно мала фінансовий колапс і була переможена. Зрозуміло, що українці щиро вдячні всім, хто цю допомогу надає. І саме тому не зайвим буде знати, як саме допомагають нам наші союзники й хто із них, скільки саме, вклав в оборону України. Про це ми і розповіли у статті за посиланням нижче:

Скільки та від кого Україна отримала допомоги в 2023 році

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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