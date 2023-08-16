Бюджет у липні отримав 8,7 мільярда акцизного податку — Finance.ua

Бюджет у липні отримав 8,7 мільярда акцизного податку Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Бюджет у липні отримав 8,7 мільярда акцизного податку

До загального фонду Державного бюджету України у липні надійшло акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) на суму 8,7 млрд грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

«Це становить 101,3 відсотка показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,11 млрд грн), та перевищує на 0,9 млрд грн, або 11,7% надходження липня минулого року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень по вироблених в Україні: лікеро-горілчаній продукції - на 0,25 млрд грн, або 166,1 відс. від доведеного показника доходів (0,38 млрд грн), тютюнових виробів — на 0,15 млрд грн, або 103,6 відс. від доведеного завдання (4,2 млрд грн) та виноробній продукції (без додавання спирту) — на 0,05 млрд грн, або 153,5 відс. від доведеного показника доходів (0,09 млрд гривень).

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Крім того, за рахунок запровадження наприкінці минулого року оподаткування акцизним податком пального за ставкою 100 євро/1000л замість нульової ставки, а з 1 липня 2023 року — повної ставки акцизного податку, а також відновлення роботи окремих виробників пального, у липні продовжує зберігатися позитивна динаміка надходжень акцизного податку з пального до спеціального фонду Державного бюджету України. Так, надходження у липні становили 0,8 млрд грн, з яких додаткові надходження до показника доходів — 0,7 млрд гривень.

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Укрінформ За матеріалами:

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