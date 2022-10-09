Бюджет-2023: основними пріоритетами у сфері соцполітики є пенсіонери та ВПО — Finance.ua

Бюджет-2023: основними пріоритетами у сфері соцполітики є пенсіонери та ВПО Вчора 20:10 — Казна та Політика

Бюджет-2023: основними пріоритетами у сфері соцполітики є пенсіонери та ВПО

У Державному бюджеті на 2023 рік серед основних пріоритетів у сфері соцполітики є забезпечення сталого фінансування пенсіонерів, достатня підтримка внутрішньо переміщених осіб та ефективний захист людей, які можуть опинитися за межею бідності.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак під час брифінгу.

«Перший пріоритет — це забезпечити стале фінансування для всіх тих громадян для яких державна підтримка є єдиним джерелом фінансування, це зокрема пенсіонери. На сьогодні ми розуміємо, що Пенсійний фонд забезпечений фінансуванням з державного бюджету на наступний рік. Тому ми не бачимо підстав для якихось турбот чи хвилювань з боку людей похилого віку в цій частині. Більше того, вже з жовтня 2022 року ми посилюємо захист людей яким виповнилося 70-74 роки», — розповіла Марчак.

Читайте також У Мінсоцполітики повідомили, які категорії пенсіонерв отримають доплату у жовтні

Заступниця міністра нагадала, що з грудня посилиться захист людей старше 65 років.

Марчак зазначила, що другим пріоритетом є це достатня підтримка внутрішньо переміщених осіб.

«Як і на поточний рік, в бюджеті на наступний рік закладено майже 60 млрд грн на соціальну підтримку ВПО, для того, щоб максимально покрити всі потреби людей, які цього потребують. Третій важливий пріоритет — це забезпечення людей, які отримали інвалідність, допоміжними засобами реабілітації. Видатки на закупівлю протезів з державного бюджету збільшено більш ніж удвічі на наступний рік», — сказала Марчак.

Читайте також Прийом повторних заявок від ВПО на виплати планують продовжити до 1 грудня – Мінреінтеграції

За її словами, четвертий пріоритет — це ефективний захист тих людей, які опинилися на межі бідності, чи можуть опинитися за межею бідності за міжнародними стандартами.

«З цією метою ми плануємо достатній обсяг фінансування за програмою допомоги малозабезпеченим громадянам, а також житлово-комунальні субсидії як в поточному році, близько 38 млрд грн заплановано на наступний рік», — розповіла Марчак.

Довідка Finance.ua:

Міністерство фінансів у проекті Бюджету-2023 не передбачає підвищення мінімальної заробітної плати. При цьому, у наступному році видатки на пенсійне та соцзабезпечення не зменшуються, а деякі із них «будуть навіть збільшені». Медицина залишається пріоритетом фінансування на наступний рік. Планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені, вказували у Мінфіні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.