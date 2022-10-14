Бюджет-2023: голосування у ВР перенесли на початок листопада — Гетманцев — Finance.ua
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Бюджет-2023: голосування у ВР перенесли на початок листопада — Гетманцев

Казна та Політика
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Верховна Рада голосуватиме за Проект Бюджету на 2023 рік не у жовтні, а на початку листопада.
Про це журналісту УНН повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За словами очільника комітету, Рада перенесла голосування Проекту Держбюджету на наступний рік з третього тижня жовтня на початок листопада.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, «формально все готово, щоб і в жовтні проголосувати. Всім хто мріє поторгувалися за голоси — забудьте, їх вистачає».
«Затримка пов’язана виключно з додатковою роботою з нашими партнерами, яким потім половину цього бюджету і фінансувати», — написав нардеп у Telegram.

Довідка Finance.ua:

  • 7 жовтня парламент завершив процес розгляду проекту Держбюджету-2023 у першому читанні: Верховна Рада України прийняла Постанову щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2023 рік;
  • як повідомили у Мінфіні, під час підготовки проекту Держбюджету-2023 до першого читання народними депутатами, фракціями, групами та профільними комітетами Верховної Ради було надано близько 1300 пропозицій на суму 4 трильйона гривень. Більше половини з них стосувались збільшення коштів оборонного бюджету.
За матеріалами:
УНН
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