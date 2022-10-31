Бюджет-2023 хочуть ухвалити до 10 листопада — Finance.ua
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Бюджет-2023 хочуть ухвалити до 10 листопада

Казна та Політика
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У партії «Слуга народу» очікують, що Державний бюджет на 2023 рік ухвалять у другому читанні до 10 листопада.
«Бюджет ухвалять у другому читанні до 10 листопада», — йдеться у повідомленні політсили в Telegram.
Про деталі розповіла народний депутат від «Слуги народу» Роксолана Підласа: «Планувалося, що бюджет буде ухвалено наприкінці жовтня, але зараз ці дати змінилися на початок листопада», — зазначила нардеп в ефірі телемарафону.
Нардеп вказала, що це відбувається «через те, що тривають переговори з МВФ», щоб зрозуміти, чи буде нова програма співпраці з Фондом, і відповідно планувати бюджет.
Повідомляється, що дефіцит головного кошторису на 2023 рік буде безпрецедентно високим — 38 млрд дол.
«Ми (народні депутати — ред.) були досить стримані, цього року було набагато менше поправок, (...) і витрати депутати під час розгляду бюджету не збільшували», — розповіла Підласа.
Раніше у «Слузі народу» вказували, що Верховна Рада очікує рекомендацій від місії Міжнародного валютного фонду щодо України, після врахування яких буде готова приймати Державний бюджет.
За матеріалами:
УНН
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