Бюджет-2023 хочуть ухвалити до 10 листопада — Finance.ua

Бюджет-2023 хочуть ухвалити до 10 листопада
У партії «Слуга народу» очікують, що Державний бюджет на 2023 рік ухвалять у другому читанні до 10 листопада.
«Бюджет ухвалять у другому читанні до 10 листопада», — йдеться у повідомленні політсили в Telegram.
Про деталі розповіла народний депутат від «Слуги народу» Роксолана Підласа: «Планувалося, що бюджет буде ухвалено наприкінці жовтня, але зараз ці дати змінилися на початок листопада», — зазначила нардеп в ефірі телемарафону.
Нардеп вказала, що це відбувається «через те, що тривають переговори з МВФ», щоб зрозуміти, чи буде нова програма співпраці з Фондом, і відповідно планувати бюджет.
Повідомляється, що дефіцит головного кошторису на 2023 рік буде безпрецедентно високим — 38 млрд дол.
«Ми (народні депутати — ред.) були досить стримані, цього року було набагато менше поправок, (...) і витрати депутати під час розгляду бюджету не збільшували», — розповіла Підласа.
Раніше у «Слузі народу» вказували, що Верховна Рада очікує рекомендацій від місії Міжнародного валютного фонду щодо України, після врахування яких буде готова приймати Державний бюджет.
Поділитися новиною