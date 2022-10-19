BYD показав три моделі для ринків Європи (фото) — Finance.ua

BYD показав три моделі для ринків Європи (фото) Вчора 05:34 — Технології&Авто

BYD презентував одразу три електричні новинки які можуть з’явитись на європейському ринку.

BYD Han — електричний седан у максимальній комплектації з повнопривідною силовою установкою на 517 кінських сил. До сотні розганяється за 3,9 с. Батарея на 85,4 кВт·год дає можливість на одній зарядці подолати 610 км.

Фото: Укравтопром

BYD Seal — ще один седан, для якого Європа може стати першим ринком. Силова установка моделі може бути виконана у трьох варіантах: дві задньопривідні версії та з повним приводом.

Фото: Укравтопром

У перших двох випадках віддача становитиме 204 або 313 кінських сил. У повнопривідному виконанні — 517 к.с. Акумуляторів два на вибір: ємністю в 61,4 та 82,5 кВт·год., які гарантують 550, 650 або 700 км на одній зарядці залежно від версії.

BYD Atto 3 — електричний одномоторний кросовер. Електродвигун видає 204 кінські сили та 310 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год за 7,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год. На вибір дві батареї: на 49,9 та 60,5 кВт⋅год. Запас ходу варіюється від 430 до 510 км відповідно.

Фото: Укравтопром

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