BYD дебютує на ще трьох європейських ринках — Finance.ua

BYD дебютує на ще трьох європейських ринках Сьогодні 02:46 — Технології&Авто

BYD дебютує на ще трьох європейських ринках

Компанія BYD вийшла на ринки Ірландії, Фінляндії та Ісландії.

Китайський автовиробник фактично підписав дві угоди з такою кількістю дистриб’юторів, які дозволять йому продавати свої моделі в Ірландії, Фінляндії та Ісландії.

Якщо говорити більш детально, BYD вийде на ринок Ірландії завдяки Motor Distributors Ltd, яка пропонуватиме автомобілі китайської марки в деяких великих містах острова, включаючи Дублін та Корк, а також продаватиметься у двох інших північних країнах завдяки розширенню співпраці з RSA, завдяки якому вона вже контролює норвезький ринок.

На додаток до цього BYD може похвалитися присутністю ще на 4 ринках Старого континенту — у Німеччині, Голландії, Данії та Швеції, де він дебютував минулого літа.

Нині компанія присутня на більш ніж 70 ринках і, продовжуючи займатися електрифікованими автомобілями, в 2022 році продала 1,85 мільйона автомобілів — електричних і гібридів, що підключаються, зарекомендувавши себе як найбільший у світі виробник моделей, оснащених зовнішньою зарядкою.

Якщо дивитися тільки на продажі автомобілів з нульовим рівнем викидів, BYD поступається тільки Tesla (1,3 млн. проти 0,9 млн. автомобілів минулого року).

Повертаючись до європейської стратегії, BYD продає тут три моделі, всі електричні. Це седан Han, великий позашляховик Tang і компактний позашляховик Act 3. У 2023 модельний ряд може розширитися за рахунок появи ще двох седанів: середнього Seal і компактного Dolphin.

Ampercar За матеріалами:

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