Buzzi продає свій бізнес в Україні та Словаччині за 100 млн євро — Finance.ua
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Buzzi продає свій бізнес в Україні та Словаччині за 100 млн євро

Фондовий ринок
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Італійський виробник цементу Buzzi через дочірню компанію Dyckerhoff GmbH досяг угоди про продаж частини свого бізнесу в Східній Європі CRH, провідному постачальнику рішень для будівельних матеріалів, за 100 млн євро.
Про це повідомляється на офіційному сайті.
Як уточнюється в релізі, угоди охоплюють бізнес в Україні та активи з виробництва товарного бетону в Східній Словаччині. Завершення угоди в Україні залежить від отримання необхідних дозволів регулюючих органів і очікується у 2024 році.
Buzzi Unicem SpA (Італія) об'єднує підприємства з виробництва цементу, бетону, піску, щебеню тощо. Основним видом діяльності групи є випуск цементу, який виробляється на власних підприємствах у Німеччині, США, Люксембургу, Чехії, Польщі, росії та Україні.
Український підрозділ Buzzi — ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» — має у своєму розпорядженні філії, створені на базі заводів «Волинь-цемент» (Здолбунів, Рівненської обл.) і «Південьцемент» (смт Ольшанське, Миколаївської обл.). Група також працює в секторі товарного бетону в Києві, Одесі та Миколаєві.
У Східній Словаччині активи Buzzi складаються з шести заводів товарного бетону.

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