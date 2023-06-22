Buzzi продає свій бізнес в Україні та Словаччині за 100 млн євро — Finance.ua

Buzzi продає свій бізнес в Україні та Словаччині за 100 млн євро 22.06.2023, 00:09 — Фондовий ринок

Італійський виробник цементу Buzzi через дочірню компанію Dyckerhoff GmbH досяг угоди про продаж частини свого бізнесу в Східній Європі CRH, провідному постачальнику рішень для будівельних матеріалів, за 100 млн євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті.

Як уточнюється в релізі, угоди охоплюють бізнес в Україні та активи з виробництва товарного бетону в Східній Словаччині. Завершення угоди в Україні залежить від отримання необхідних дозволів регулюючих органів і очікується у 2024 році.

Buzzi Unicem SpA (Італія) об'єднує підприємства з виробництва цементу, бетону, піску, щебеню тощо. Основним видом діяльності групи є випуск цементу, який виробляється на власних підприємствах у Німеччині, США, Люксембургу, Чехії, Польщі, росії та Україні.

Український підрозділ Buzzi — ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» — має у своєму розпорядженні філії, створені на базі заводів «Волинь-цемент» (Здолбунів, Рівненської обл.) і «Південьцемент» (смт Ольшанське, Миколаївської обл.). Група також працює в секторі товарного бетону в Києві, Одесі та Миколаєві.

У Східній Словаччині активи Buzzi складаються з шести заводів товарного бетону.

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