БУРШ – короткий шлях від новачка до криптоінвестора — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ БУРШ – короткий шлях від новачка до криптоінвестора Сьогодні 11:50 — Криптовалюта

БУРШ – короткий шлях від новачка до криптоінвестора

В умовах війни питання збереження капіталу стоїть дуже гостро тож мільйони українців у пошуках активів які зможуть захистити їхні заощадження від нищівної інфляції (21,3% згідно останнього звіту НБУ) та девальвації гривні. Багато хто помилково вважає, що можна просто купити валюту і таким чином зберегти свій капітал. Вони не враховують, що інфляція в інших країнах також суттєво зросла: США — 5%, минулорічний максимум 9,1%, ЕС — 6,9%, минулорічний максимум 10,6%, Великобританія — 10,1%, минулорічний максимум 11,1%...

Купивши 1000 доларів США на початку минулого року, в кінці ви змогли б за них придбати товарів приблизно еквівалентно $900.

Традиційні інвестиційні активи також не виправдовують очікувань:

золото з початку 2023 року зросло на майже 10%;

індекси фондового ринку додали в середньому 6%;

вартість державних казначейських облігацій США приблизно +1%;

купонні виплати по облігаціям тільки частково покривають інфляційні втрати;

Криптовалюта на цьому поприщі виглядає неабияк привабливо:

Bitcoin +74% з початку року;

Ethereum +62%;

Ripple +44%;

DOGE +34%;

...

В тім інвестори з пересторогою відносяться до відносно нової галузі, здебільшого через відсутність знань та досвіду. Такий стан справ спонукає до появи різноманітних ресурсів, що допомагають зорієнтуватися в криптопросторі і прокласти успішний маршрут в криптосвіті. Один з найкращих серед них — БУРШ. Про нього нижче і піде мова.

БУРШ — бізнес у рваних штанях. Проект повністю української команди і зроблений для українців. Запущений у червні 2022 року, швидко привернув увагу аудиторії і продовжує набирати обертів.

Найпопулярніша послуга — безкоштовний інформаційний телеграм канал , що ведеться у форматі особистого блогу, включає щоденний огляд ринків, розмови про бізнес, криптовалюту, інвестиції, зрозумілою та простою мовою. Вирізняється серед сірої маси незначною кількістю інформативних публікацій — чітко і по справі!

Станом на момент написання матеріалу кількість підписників телеграм каналу БУРШ перевищує 26 тисяч користувачів. Цей канал є базою яка відкриває користувачу широкий набір інструментів для успішного інвестування в крипту.

Загалом інфраструктура БУРШ повністю закриває всі потреби людини, яка цікавиться криптовалютою.

Цей сервіс пропонує користувачу унікальний на ринку України інструмент для заробітку за допомогою криптовалюти — криптопортфелі. Вони призначені для людей, які хочуть заробляти на крипторинку, але бояться або не хочуть з якихось причин стикатися з усіма складнощами, які виникають на шляху до цього заробітку.

Криптопортфелі дають можливість за кілька хвилин купити вже готовий портфель криптовалют, який складено експертами БУРШ, минаючи водночас реєстрацію на біржі, проходження повної верифікації, вивчення та аналіз криптоактивів (що саме купити, щоб воно приносило прибуток і не потрапити на якийсь шиткоїн), а також розбирання із різноманітними гаманцями, торговельними терміналами, інструментами для торгівлі та багато чого іншого.

Все вище перераховане вирішує криптопортфель від БУРШ. На весь шлях від новачка до криптоінвестора знадобиться декілька хвилин (реєстрація на порталі, поповнення, купівля портфеля).

Сервіс дозволяє вибрати три види криптопортфелів:

Криптостарт. Передбачає три стратегії інвестування: консервативну, помірну та агресивну. Кожна з яких відповідає певним рівнем ризику та дохідності. Набірний — це варіант криптопортфеля, де клієнт особисто може вибрати активи, які увійдуть до його кошика. Але є затверджений список таких активів (токенів), тобто тут клієнт не зможе купити якісь неліквідні або шахрайські криптовалюти. Смарт — вирішує завдання навіть досвідчених крипто-трейдерів/інвесторів. Портфель автоматично проводить ребалансування, накопичує певний актив...

В кожному з вище перерахованих варіантів портфеля будуть інструменти з контролю ризиків та прибутку. Так звані Stop Loss і Take Profit зроблять заробіток на криптовалютах не тільки комфортним, а й безпечним.

Крім криптопортфелів сервіс дозволяє:

придбати NFT;

отримати безкоштовну консультацію;

стати учасником закритої спільноти з торговими ідеями від професіоналів.

Чого чекати від БУРШ у майбутньому?

Проект БУРШ активно розвивається, наповнює базу знань та працює над розширенням переліку інструментів для заробітку за допомогою криптовалют. В найближчому майбутньому команда планує реалізувати три нові послуги:

Сервіс гаранта.

Сервіс крипто-краудфандингу.

Сервіс крипто-аукціонів.

Ці сервіси в перспективі розширять можливості користувачів і дозволять збільшити доходи від інвестицій в криптовалюти.

BURSH — Купівля криптовалют стала легшою та доступнішою ніж будь-коли раніше.

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