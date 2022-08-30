Бум на електрокари: які моделі купують в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Бум на електрокари: які моделі купують в Україні (інфографіка) Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Бум на електрокари: які моделі купують в Україні (інфографіка)

Криза палива стимулює українців пересідати на електромобілі і ринок електромобілів в країні швидко зростає. Видання Forbes опублікувало матеріал про найпопулярніші серед українців електромобілі і про те, як повномасштабна війна вплинула на їх продажі.

Що змінила війна?

«Ринок електромобільності зростає», — каже радниця міністра інфраструктури з питань розвитку електротранспорту Марина Китіна.

В усіх місяцях першого півріччя 2022 року, за винятком березня, кількість реєстрацій електромобілів збільшилась проти 2021 року. На 1 серпня в Україні 39 233 електрокари.

За сім місяців 2022 року, за даними Auto Consulting, в Україні було зареєстровано 5914 електромобілів — на 34% більше, ніж за рік до того. Частка нових електромобілів зросла до 30% від загальної кількості реєстрацій. Минулого року — 12%.

За підсумками січня-липня електромобілі подолали психологічний рубіж у 5% продажів на ринку нових автомобілів, а в липні 11%, — говорить гендиректор Auto Consulting Олег Омельницький. Він очікує стрімкого зростання популярності електромобілів.

Для порівняння: наприкінці липня 2022 року польськими дорогами їздило 50 679 зелених авто, свідчать дані Польської асоціації автомобільної промисловості. Повністю електричні з них (BEV) — 49%, решта — гібриди. Загалом у світі за шість місяців 2022 року продали 4,16 млн електромобілів. 57% продажів забезпечив Китай, 27% — Європа, 10% — США.

Електрокари: пальне й податки

Усі співрозмовники, з якими Forbes поспілкувався для написання цієї статті, говорять, що великий бум 2022 року зумовлений паливною кризою, яка загострилась у квітні-травні. «В Україні один із найнижчих тарифів на електроенергію для приватних споживачів», — говорить керівник представництва BIO Auto в Україні Арсеній Абдураїмов. Для домогосподарств, що на місяць витрачають понад 250 кВт⋅год, — 1,68 грн за кВт⋅год. Нічний тариф передбачає знижку в 50%.

Липень 2022-го став рекордним місяцем за всю історію розвитку електромобільності в Україні, каже Китіна. Українці зареєстрували 1732 автомобілі на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж торік, та на 64% більше, ніж у червні.

На користь електрокарів грають і низькі податки. Вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за 1 кВт⋅год. З 1 липня 2020-го під час купівлі електромобіля не потрібно сплачувати збір до пенсійного фонду. Його обсяг складав від 3% до 5% залежно від вартості авто.

Які електрокари купують українці

Найпопулярнішим легковим електрокаром в Україні у липні залишається Nissan Leaf (287 машин). Другий результат у Volkswagen е-Golf (151 шт.), на третьому місці — Volkswagen ID.4 (132 шт.). До п’ятірки липня потрапили Renault Zoe (112 шт.) та Tesla Model 3 (75 шт.).

Помітно зростає сегмент китайських електромобілів. Вироблений у Китаї Volkswagen ID.4 вартістю від $40 000 — лідер за продажем серед нових електрокарів в Україні. Продажі стартували у 2021 році. Українці традиційно полюбляють авто в такому кузові — кросовери займають 80% у продажах нових автомобілів.

Другий рядок у рейтингу продажів нових електромобілів займає Dong Feng X-NV. Автомобілі випускаються на тому самому заводі, що й Honda Fit. До того ж активний продаж Dong Feng X-NV повʼязаний ще й із тим, що це теж нова модель.

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