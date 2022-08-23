Bugatti припинять випуск авто: представлено «прощальний» суперкар за $5 мільйонів (фото) — Finance.ua
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Bugatti припинять випуск авто: представлено «прощальний» суперкар за $5 мільйонів (фото)

Технології&Авто
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Bugatti припинять випуск авто: представлено «прощальний» суперкар за $5 мільйонів (фото)
Bugatti припинять випуск авто: представлено «прощальний» суперкар за $5 мільйонів (фото)
У США на каліфорнійському шоу ретро-авто презентували новий Bugatti W16 Mistral. Приголомшливий суперкар випустять лімітованою серією з 99 авто, а його ціна складе 5 мільйонів доларів. Про це повідомляє офіційний сайт французької марки.
Кабріолет Bugatti Mistral стане прощальною бензиновою моделлю марки і останнім авто з двигуном W16. Наступний суперкар буде вже гібридом: він прийде на зміну Chiron, але для його розробки Bugatti та їхні партнери з Rimac візьмуть паузу — він з’явиться лише у 2027 році. На якийсь час компанія припинить випуск суперкарів.
Bugatti припинять випуск авто: представлено «прощальний» суперкар за $5 мільйонів (фото)
Автомобіль побудований на базі купе Bugatti Chiron, проте радикально відрізняється від нього за дизайном і має набагато агресивніший вигляд. У нього величезна підковоподібна решітка радіатора, лобове скло, що обволікає, та оригінальні діодні фари та ліхтарі.
В оздобленні салону поєднуються двокольорова шкіра, карбон та титан. Bugatti W16 Mistral отримав спортивні ковшеподібні крісла, за якими розташовані обтічники.
Bugatti припинять випуск авто: представлено «прощальний» суперкар за $5 мільйонів (фото)
Суперкар оснастили 8,0-літровим турбованим W16 потужністю 1600 к. с. від Bugatti Chiron Super Sport. Однак він не такий швидкий, адже максимальна швидкість обмежена на 420 км/год.
Як і всі сучасні Bugatti, Mistral отримав 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями, повний привід та пневмопідвіску. Уповільнюють його карбоново-керамічні гальма.
Bugatti припинять випуск авто: представлено «прощальний» суперкар за $5 мільйонів (фото)
За матеріалами:
Фокус
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