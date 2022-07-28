Bugatti показала оновлений логотип — Finance.ua

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Bugatti показала оновлений логотип

Технології&Авто
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Bugatti показала оновлений логотип
Bugatti показала оновлений логотип
Bugatti відмовився від тривимірного дизайну свого логотипу. Раніше такий крок зробили кілька відомих автомобільних марок. Серед них Kia, BMW, Volkswagen, Toyota і Nissan, логотипи яких стали «пласкими» протягом двох останніх років.
Сполучені між собою літери Е та В, що символізують ініціали легендарного Етторе Бугатті, залишилися на місці. Але тепер вони двомірні та накреслені трохи іншим шрифтом.
Ми не просто створили новий зовнішній вигляд. А проаналізували, звідки ми прийшли, історичний зв’язок, на який активно посилалися в 2000 роках. Ми оцінили, як Chiron змінив позиціонування та привабливість бренду Bugatti, як змінився світ за останні десять років. Не забувайте, коли вийшов Veyron, iPhone ще не існувало", — прокоментував зміну логотипу керуючий директор з продажу та маркетингу Bugatti Automobiles Хендрік Маліновскі.
Bugatti показала оновлений логотип
Який із автомобілів марки першим отримає нове лого, не уточнюється. Не виключено, що ним буде новий гібридний гіперкар, запланований на 2024 рік. Відомо, що до розробки французи залучили хорватську компанію Rimac Automobili.
За матеріалами:
autocentre.ua
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