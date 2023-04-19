Будинки, земельні ділянки, завод та теплоенергостанція: майно російського олігарха Володимира Крупчака націоналізують — Finance.ua

Будинки, земельні ділянки, завод та теплоенергостанція: майно російського олігарха Володимира Крупчака націоналізують Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

Офіс генерального прокурора готує підозру за звинуваченням в фінансуванні країни-агресора підсанкційному російському олігарху Володимиру Крупчаку, а також буде клопотати перед судом про передачу його арештованих активів до АРМИ з подальшою націоналізацією, повідомили в Нацполіції. Наразі активи Крупчака знаходяться під арештом, але ще не були націоналізовані.

Серед активів російського олігарха, які перейдуть до АРМА перебувають:

33 житлові будинки площею 200 кв.м кожен та земельні ділянки під ними розміром 20 соток в смт. Козин Обухівського району, шість земельних ділянок на Столичному шосе розміром 60 соток та будинок з теплицею на 800 кв. метрів під ними;

корпоративні права ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» у розмірі 10 млн. грн. та нерухоме майно (25 будинків і квартир по Україні площею 1700 кв. м, два машиномісця, сім земельних ділянок площею 6,4 га, насосна станція площею 49,0 кв.м з гідроспорудою в Обухові, «Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини» в Харкові, завод ПРАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» в Обухові, Обухівський завод керамічних стінових матеріалів, Заготівельний сортувально-пакувальний склад вторинної сировини, «А-2» в м.Запоріжжя та спортивно-культурний комплекс в Обухові;

корпоративні права ТОВ «Палп Мілл Прінт» в розмірі 17,7 тис. грн. та нерухомість ТОВ (шість обʼєктів нерухомості по України площею близько 650 кв. м.); комплекс нежитлових будівель загальною площею 74 066,50 кв.м., майновий комплекс піонерського табору «Сонячний» загальною площею 3 921,50 кв.м., яке належить на праві власності ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», ТОВ «Палп Мілл Прінт»;

корпоративні права ТОВ «Верхньодніпровський завод потужного радіобудування» в розмірі 31 млн. грн. та нерухомість ТОВ;

корпоративні права ТОВ «Дніпровторма» в розмірі 699 300 грн. та нерухомість TOB (шість обʼєктів нерухомості (павільйони) в Дніпропетровській обл.) без заборони користування;

корпоративні права ТОВ «Второресурси к+Київського КПП» ТОВ в розмірі 3 046 000 грн.;

корпоративні права ПрАТ «Енергія» (тепло-енергостанція в м. Обухів) в розмірі 32,5 млн. грн.;

Володимир Крупчак — російський бізнесмен, який не лише побудував в рф бізнес-імперію по виробництву картону та целюлози, а й зміг і досі зберегти свій бізнес та майно в Україні. 19 жовтня 2022 року на нього та його доньку Поліну Крупчак, яка також має бізнес в рф, були накладені персональні санкції , однак на сам бізнес (в тому числі і на «Київський картонно-паперовий комбінат», в якому Крупчак є бенефіціаром) санкції і досі не були застосовані.

На комбінаті заявляють, що ним володіє австрійський холдинг Pulp Mill Holding GmbH, однак сам Крупчак фактично і є власником цієї австрійської компанії. Окрім того Pulp Mill Holding GmbH належить Архангельський целюлозно-паперовий комбінат та інші підприємства. Також Крупчак (згідно з ідентифікаційним номером платника податків у рф 292700515989) володіє групою компаній «Титан», «Лесозавод-25» та студією «Ректайм».

УНІАН За матеріалами:

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