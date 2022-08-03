Будівництво об’єктів відновлюваної енергетики: уряд змінив процедуру проведення «зелених» аукціонів — Finance.ua

Будівництво об’єктів відновлюваної енергетики: уряд змінив процедуру проведення «зелених» аукціонів Вчора 11:44 — Енергетика

Будівництво об’єктів відновлюваної енергетики: уряд змінив процедуру проведення «зелених» аукціонів

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру проведення «зелених» аукціонів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням європейських стандартів та практик.

Про це повідомляє Міністерство енергетики

«Документ удосконалює процедуру проведення „зелених“ аукціонів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням європейських стандартів та практик. Аукціонна процедура стане більш гнучкою, прозорою та ефективною. Вона дає можливість на конкурентних ринкових засадах знизити ціну на „зелену“ електроенергію, дозволяє державі регулювати обсяги уведення нових потужностей з ВДЕ, їх види (СЕС/ВЕС/біомаса) та місця розташування відповідно до можливостей та потреб енергосистеми», — зазначили у Міненерго.

Зокрема, постановою запроваджено графік проведення аукціонів на наступний рік та встановлення індикативних показників квот на 4 роки. Також передбачено можливість формування додаткових квот у разі інтенсифікації певних сегментів ринку та збільшення запитів з боку інвесторів.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, запроваджені зміни забезпечать прогнозованість ринку відновлюваної енергетики, що дасть змогу довгострокового планування для інвесторів.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел на період воєнного стану. Тепер Державне підприємство «Гарантований покупець» розподілятиме між виробниками електроенергії за «зеленим тарифом» усі грошові кошти, отримані від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел.

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Укрінформ За матеріалами:

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