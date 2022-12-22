Будівництво нового житла в Україні скоротилось у 2 рази: регіони, які наростили обсяги будівництва — Finance.ua

Будівництво нового житла в Україні скоротилось у 2 рази: регіони, які наростили обсяги будівництва Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Згідно із даними Держстату, за 9 місяців 2022 року загальна площа споруджуваного житла в Україні зменшилася у 2 рази у порівнянні із відповідним періодом 2021 року.

Згідно з останніми даними, загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт, скоротилась до 5,2 мільйона квадратних метри.

При цьому дозволи видали на реалізацію 9 887 будинків із однокімнатними квартирами та 68 198 будинків із квартирами із двома та більше кімнатами.

За даними Держстату, у Києві за 9 місяців 2022 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 77% проти аналогічного періоду 2021 року — до 654 тисяч квадратних метрів.У Київській області — на 29%, до 1,4 мільйона квадратних метрів.

При цьому на Львівщині обсяг нового будівництва скоротився на 12% до минулого року — до 771,2 тисячі квадратних метрів.

Згідно із даними Головного управління статистики у Львівській області, з січня по вересень 2022 року у Львівській області прийнято в експлуатацію 5 900 квартир. Це на 51,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

У Хмельницькій області обсяг будівництва зменшився на 48% — до 266,2 тисячі метрів квадратних.

На Одещині падіння проти минулого року становить 80% — до 227,8 тисячі квадратних метрів.У Харківській — «мінус» 67% — до 213,4 тисячі квадратних метри.

Є регіони, які наростили обсяги житлового будівництва:

Зокрема, метраж введеного в експлуатацію житла збільшився:

у Вінницькій області на 28%,

у Полтавській області — на 58,1%,

майже не скоротилися обсяги житлового будівництва на Івано-Франківщині.

Довідка Finance.ua:

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