Будівництво дитсадка у передмісті Києва: викрито схему розкрадання понад 27 млн грн — Finance.ua
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Будівництво дитсадка у передмісті Києва: викрито схему розкрадання понад 27 млн грн

Кримінал
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Повідомлено про підозру 5 учасникам корупційної схеми з розкрадання понад 27 млн гривень при будівництві дошкільного закладу освіти у передмісті Києва.
Про це повідомляє САП.
«7 листопада 2022 року САП та НАБУ повідомили про підозру 5 учасникам корупційної схеми з розкрадання понад 27 млн гривень при будівництві дошкільного закладу освіти у передмісті Києва, серед яких колишні посадовці органів місцевого самоврядування та керівники приватного товариства», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, протягом грудня 2017 року — березня 2018 року посадовці забезпечили перемогу в тендері на будівництво заздалегідь визначеному переможцю.
«Попри те, що підрядник не виконав частину робіт та придбав матеріали за завищеними цінами, йому заплатили. Крім того, посадовці уклали з іншим підрядником договори на проєктні роботи, які вже були виконані за попередньою угодою», — інформує САП.
У САП зазначають, що зрештою дитячий садочок так і не збудували, а учасники злочину упродовж 2018-2020 років заволоділи понад 27,3 млн грн коштів з бюджету.
«Їхні дії САП та НАБУ кваліфікують за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України», — йдеться в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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