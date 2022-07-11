BTC-кити скупили понад 52 тисячі Bitcoin на тлі падіння ринку — Finance.ua

BTC-кити скупили понад 52 тисячі Bitcoin на тлі падіння ринку Вчора 18:30 — Фінтех і Картки

BTC-кити скупили понад 52 тисячі Bitcoin на тлі падіння ринку

Ціна Bitcoin (BTC) трохи відновилася після критичного падіння нижче за позначку в $20 000. Тепер монета торгується вище — $20 500. Робити позитивні прогнози поки що рано, адже останній місяць курс топової монети залишав бажати кращого. Однак, кити вирішили скористатися цією ситуацією, щоб поповнити свої запаси BTC.

За даними Santiment, Bitcoin-кити, що володіють від 10 до 100 BTC, отримали вигоду з недавнього падіння. За останні 5 тижнів вони додали до своїх гаманців близько 52 тисяч Bitcoin.

Найбільший із BTC-китів купив ще 786 Bitcoin у перший тиждень липня. На це він витратив понад $16 млн. Зараз у кита понад 132 тисячі біткоїнів, і його статки оцінюються приблизно в $2,6 млрд.

Кити, які володіють понад 1000 BTC, останнім часом активно купують монети. Вони придбали близько 140 тисяч BTC на місяць як безпосередньо, і з бірж. В даний час кити утримують близько 8,7 мільйонів Bitcoin. За розрахунками це близько 45,6% загальної емісії.

Сьогодні Bitcoin торгується за середньою ціною $21 785 на момент публікації. Його вартість зуміла підскочити на 8% за останні 7 днів. Проте цього року зареєстровано найгірше щоквартальне падіння курсу BTC за останні 11 років. Ціна впала на 56% у другому кварталі 2022 року.

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cryptomisto За матеріалами:

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