Брюссель планує заборонити росіянам купувати нерухомість у ЄС - Bloomberg — Finance.ua

Брюссель планує заборонити росіянам купувати нерухомість у ЄС - Bloomberg

Вчора 10:32 — Нерухомість

Євросоюз додав заборону на угоди з нерухомістю з громадянами росії до свого шостого пакету санкцій, який має посилити тиск на російського президента володимира путіна. Про це повідомляє Bloomberg.

Що це означає? Пропозиція Європейської комісії передбачає припинення угод з нерухомістю з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами, забороняючи продаж або передачу, прямо чи опосередковано, «прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Союзу, або часток у підприємствах колективного інвестування», що забезпечують вплив щодо такого нерухомого майна, йдеться у юридичному тексті, з яким ознайомилося агентство.

Заборона поширюється на росіян, які не є громадянами ЄС і не мають посвідки на проживання у країнах-членах ЄС. Це не стосується тих, хто має громадянство або дозвіл на проживання в Європейській економічній зоні або Швейцарії.

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Заборона, як вказано, є частиною останнього заходу ЄС щодо завдання удару по російській державі та олігархах, заходів, які вперше будуть спрямовані проти прибуткової нафтової промисловості москви та Сбеєрбанку, найбільшого банку країни.

План має бути схвалений державами-членами ЄС цього тижня, перш ніж він набуде чинності, і до нього можуть бути внесені зміни, пише видання.

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