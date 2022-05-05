Брюссель планує заборонити росіянам купувати нерухомість у ЄС - Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Брюссель планує заборонити росіянам купувати нерухомість у ЄС - Bloomberg

Вчора 10:32Нерухомість
285
Євросоюз додав заборону на угоди з нерухомістю з громадянами росії до свого шостого пакету санкцій, який має посилити тиск на російського президента володимира путіна. Про це повідомляє Bloomberg.
Що це означає? Пропозиція Європейської комісії передбачає припинення угод з нерухомістю з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами, забороняючи продаж або передачу, прямо чи опосередковано, «прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Союзу, або часток у підприємствах колективного інвестування», що забезпечують вплив щодо такого нерухомого майна, йдеться у юридичному тексті, з яким ознайомилося агентство.
Заборона поширюється на росіян, які не є громадянами ЄС і не мають посвідки на проживання у країнах-членах ЄС. Це не стосується тих, хто має громадянство або дозвіл на проживання в Європейській економічній зоні або Швейцарії.
Читайте також
Заборона, як вказано, є частиною останнього заходу ЄС щодо завдання удару по російській державі та олігархах, заходів, які вперше будуть спрямовані проти прибуткової нафтової промисловості москви та Сбеєрбанку, найбільшого банку країни.
План має бути схвалений державами-членами ЄС цього тижня, перш ніж він набуде чинності, і до нього можуть бути внесені зміни, пише видання.
За матеріалами: УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.