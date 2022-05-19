Британське МЗС надіслало 5 мільйонів фунтів на підтримку ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британське МЗС надіслало 5 мільйонів фунтів на підтримку ЗСУ

Вчора 16:36Казна та Політика
89
НБУ 18 травня отримав від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн гривень у еквіваленті) на спецрахунок, відкритий для підтримки ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.
У НБУ підкреслюють, що це — найбільша сума, що надійшла на підтримку Збройних Сил України одним платежем у іноземній валюті від закордонних благодійників з початку війни з росією.
"Ми щиро дякуємо Міністерству закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії за цей значний благодійний внесок у захист Україною не лише власної свободи та незалежності, але й миру і демократичних цінностей усього світу.
Ми високо цінуємо партнерські відносини з Урядом Великобританії та вдячні за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором", — заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
У Нацбанку додають, що майже п’ята частина коштів, що надійшли в іноземній валюті для підтримки українських військових на спецрахунок НБУ, — це донати в фунтах стерлінгів (включаючи кошти від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії).
Місце для вашої реклами
«На сьогодні загалом на спецрахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України було перераховано майже 16,8 млрд грн у еквіваленті (з них майже 5,2 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті)», — звітують у Нацбанку.
Для допомоги українським військовим перерахувати кошти можна на сайті Національного банку за реквізитами (у гривні, доларах США, євро, британських фунтах, канадських доларах, польських злотих, австралійських доларах) та за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.
За матеріалами: Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.