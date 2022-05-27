Британія запроваджує податок на енергетичний прибуток — Finance.ua

Британія запроваджує податок на енергетичний прибуток

Вчора 01:18 — Енергетика

Британія запроваджує податок на енергетичний прибуток

Велика Британія оголосила про запровадження 25% податку на прибуток виробників нафти і газу — разом із пакетом заходів підтримки для домогосподарств, які відчувають труднощі з оплатою зростаючих рахунків за електроенергію.

Про це пише Reuters.

Йдеться про пакет підтримки в розмірі 15 млрд фунтів стерлінгів.

Кожній британській родині нададуть знижку в 400 фунтів стерлінгів на їх рахунок за енергонесії та більше — для домогосподарств з низькими доходами.

Як пише Reuters, такий крок знаменує собою зміну поглядів уряду прем’єр-міністра Бориса Джонсона, який раніше «чинив опір несподіваним податкам, називаючи їх стримуючим фактором для інвестицій».

«Це вже друге надзвичайне політичне втручання, яке допомагає у вирішенні зростання рахунків цього року. Зіткнувшись із сильним політичним тиском з метою надання більшої підтримки платникам рахунків, міністр фінансів Ріші Сунак сказав, що енергетичні компанії отримують надзвичайні прибутки, тоді як британці відчувають труднощі», — йдеться у статті.

Ми вводимо тимчасовий цільовий податок на енергетичний прибуток, що стягується з прибутку нафтових і газових компаній за ставкою 25%. Ми також вводимо нову інвестиційну пільгу, яка подвоює пільги для енергетичних компаній, що інвестують свій прибуток у Великій Британії", — додав міністр.

Такий захід допоможе залучити 5 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних 12 місяців і буде припинений, коли ціни на нафту та газ повернуться до норми.

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