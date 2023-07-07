Британія запровадить санкції проти Ірану за військову допомогу рф — Finance.ua
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Британія запровадить санкції проти Ірану за військову допомогу рф

Світ
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Британія запровадить санкції проти Ірану за військову допомогу рф
Британія запровадить санкції проти Ірану за військову допомогу рф
Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про плани запровадити новий санкційний режим проти Ірану, який передбачав би накладання обмежень за «ворожу діяльність», зокрема й військову допомогу агресії.
Про це йдеться в заяві британського МЗС.
Зазначається, що Іран активізував кампанію з переслідування своїх опонентів за кордоном, і лише у Великій Британії з 2022 року зафіксували понад 15 погроз іранського режиму вбити або викрасти британців або людей, які проживають у країні.
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«Іранські спецслужби встановили тісні зв’язки з організованими злочинними угрупованнями у Великій Британії та по всій Європі з метою розширення можливостей своїх мереж. Велика Британія не буде миритися з такими погрозами», — заявили в МЗС Британії.
Новий санкційний режим дозволить запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб, що, серед іншого, сприяють «використанню й поширенню зброї або збройових технологій з Ірану».
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Це безпосередньо стосується і росії, яка отримала сотні безпілотників-камікадзе та інше озброєння для застосування проти України, а також планує побудувати спільний завод із їхнього виробництва в Татарстані.
Крім того, санкції запроваджуватимуться і в разі підриву демократії, порушень прав людини та «інших ворожих дій щодо Великої Британії та її партнерів, що виходять від іранського режиму».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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