Британія запровадила санкції проти Ірану за постачання росії зброї — Finance.ua

Британія запровадила санкції проти Ірану за постачання росії зброї Вчора 17:42 — Світ

Велика Британія офіційно запровадила санкції проти Ірану за постачання в росію безпілотників іранського виробництва, які використовують для нападу на Україну.

Про це повідомляє Sky News

Серед трьох осіб, які потрапили під санкції, — військовий офіцер Сейєд Ходжатолла Курейші, якого вважають ключовим переговорником в угоді щодо безпілотників.

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Також під санкції потрапили генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері — начальник генерального штабу збройних сил і бригадний генерал Саїд Агаджані — голова Корпусу вартових ісламської революції.

Усі троє підлягають заморожуванню активів та забороні на поїздки.

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Компанія Shahed Aviation Industries — іранський виробник безпілотників Shahed, які використовує росія у війні проти України. Активи Shahed Aviation Industries підлягають заморожуванню.

«Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни путіна проти України викликає жах. Сьогодні ми запроваджуємо санкції щодо тих, хто постачав безпілотники, які використовуються росією для ударів по цивільному населенню України. Це явне свідчення дестабілізаційної ролі Ірану в глобальній безпеці», — сказано в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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