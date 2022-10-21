Британія запровадила санкції проти Ірану за постачання росії зброї — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія запровадила санкції проти Ірану за постачання росії зброї

Світ
158
Велика Британія офіційно запровадила санкції проти Ірану за постачання в росію безпілотників іранського виробництва, які використовують для нападу на Україну.
Про це повідомляє Sky News.
Серед трьох осіб, які потрапили під санкції, — військовий офіцер Сейєд Ходжатолла Курейші, якого вважають ключовим переговорником в угоді щодо безпілотників.
Читайте також
Також під санкції потрапили генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері — начальник генерального штабу збройних сил і бригадний генерал Саїд Агаджані — голова Корпусу вартових ісламської революції.
Усі троє підлягають заморожуванню активів та забороні на поїздки.
Читайте також
Компанія Shahed Aviation Industries — іранський виробник безпілотників Shahed, які використовує росія у війні проти України. Активи Shahed Aviation Industries підлягають заморожуванню.
«Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни путіна проти України викликає жах. Сьогодні ми запроваджуємо санкції щодо тих, хто постачав безпілотники, які використовуються росією для ударів по цивільному населенню України. Це явне свідчення дестабілізаційної ролі Ірану в глобальній безпеці», — сказано в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.