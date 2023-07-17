Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей — Finance.ua

Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
Велика Британія у понеділок, 17 липня, анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.
«Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє», — заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
Зокрема, у санкційному списку опинилися:
- міністр освіти рф Сергій Кравцов;
- уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова;
- міністр культури рф Ольга Любімова;
- губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;
- пропагандист Антон Красовський;
- політтехнолог Тимофій Сергійцев;
- керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев;
- голова Адигеї Мурат Кумпілов;
- дитячий центр «Артек» у Криму.
Обмеження передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.
Санкції Британії проти росії
Із самого початку вторгнення в Україну Британія ввела низку санкцій проти рф. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.
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