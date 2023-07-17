Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

12
Велика Британія у понеділок, 17 липня, анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.
«Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє», — заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
Зокрема, у санкційному списку опинилися:
  • міністр освіти рф Сергій Кравцов;
  • уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова;
  • міністр культури рф Ольга Любімова;
  • губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;
  • пропагандист Антон Красовський;
  • політтехнолог Тимофій Сергійцев;
  • керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев;
  • голова Адигеї Мурат Кумпілов;
  • дитячий центр «Артек» у Криму.
Обмеження передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.
Санкції Британії проти росії
Із самого початку вторгнення в Україну Британія ввела низку санкцій проти рф. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.