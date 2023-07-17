Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей — Finance.ua

Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей Сьогодні 16:44

Велика Британія у понеділок, 17 липня, анонсувала санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

«Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє», — заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Зокрема, у санкційному списку опинилися:

міністр освіти рф Сергій Кравцов;

уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова;

міністр культури рф Ольга Любімова;

губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;

пропагандист Антон Красовський;

політтехнолог Тимофій Сергійцев;

керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев;

голова Адигеї Мурат Кумпілов;

дитячий центр «Артек» у Криму.

Обмеження передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.

Санкції Британії проти росії

Із самого початку вторгнення в Україну Британія ввела низку санкцій проти рф. Під обмеження потрапили сотні фізичних і юридичних осіб, нові пакети обмежень країна регулярно оголошує і продовжує працювати над розробкою нових санкцій.

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