Британія з сьогоднішного дня забороняє імпорт заліза і сталі з росії — Finance.ua

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила про введення з 14 квітня заборони на імпорт російського заліза і сталі. Крім того, Лондон закриває експорт до росії передових технологій.
«Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України сьогодні ми вводимо санкції проти тих, хто підтримує регіони, що незаконно відкололися, і причетний до звірств проти українського народу. Ми продовжимо переслідувати всіх, хто допомагає і підбурює війну путіна», — цитує видання заяву глави британського МЗС.
Ліз Трасс додала, що з завтрашнього дня Британія забороняє імпорт російського заліза і сталі. Крім того, уточнила вона, вводиться заборона на експорт в росію квантових технологій і сучасних матеріалів, яких «дуже потребує путін».