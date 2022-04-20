Британія виділила Україні £400 мільйонів та гарантує кредит Світового банку на $1 мільярд — Finance.ua
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Британія виділила Україні £400 мільйонів та гарантує кредит Світового банку на $1 мільярд

Вчора 12:40Казна та Політика
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Великобританія виділила Україні 400 млн фунтів стерлінгів допомоги, а також надасть 220 млн фунтів для гуманітарних потреб країнам, які приймають українських біженців.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це заявила у вівторок постійний представник Великобританії при ООН Барбара Вудворд під час засідання Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні.
За її словами, Британія також виступила гарантом позики України від Світового банку на суму 1 млрд доларів.
Вудворд наголосила на необхідності притягнення росії до відповідальності за військові злочини, зокрема, скоєні в Бучі, Ірпені, Бородянці, Чернігові та багатьох інших містах.
«Нехай не викликає сумніву, що за ці злочини проти людяності настане покарання», — сказала вона, наголосивши, що її країна схвалює розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд під керівництвом головного прокурора МКС Каріма Хана.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Укрінформ
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