Британія ввела санкції проти ще чотирьох російських олігархів — Finance.ua
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Британія ввела санкції проти ще чотирьох російських олігархів

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Великобританія запровадила санкції проти ще чотирьох російських олігархів. Вони причетні до фінансування війни рф проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву уряду Британії.
Санкції запровадили щодо двох партнерів відомого російського олігарха Романа Абрамовича — Олександра Абрамова та Олександра Фролова. Вони мають великі пакети акцій російського виробника сталі Evraz.
Активи олігархів у Великій Британії були заморожені, оскільки вони фінансували військову машину глави кремля володимира путіна. Капітал Абрамова оцінюється в 4,1 млрд фунтів стерлінгів, а Фролова — 1,7 млрд. Також їх інвестиції в нерухомість у Великобританії становлять близько 100 млн фунтів стерлінгів.
Крім того, до списку санкцій внесли бізнесменів Айрата Шаймієва та Альберта Шигабутдінова. Їх капітал оцінюють у 902 та 977 млн фунтів стерлінгів відповідно.
Шаймієв є гендиректором компанії «Тататодор», що займається будівництвом та утриманням доріг у росії. Шигабутдінов володіє групою компаній «ТАІФ», які працюють у сфері енергетики, фінансових послуг та інформаційних комунікацій.
Чотирьом російським олігархам заборонили в’їжджати до Великобританії або перебувати на її території. На їхні літаки та човни накладено обмеження на посадку в Британії або швартування у британських портах, а їх активи заморожені.
Нагадаємо, раніше новий прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем посилити санкції проти росії та путіна.
За матеріалами:
РБК-Україна
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