Британія розширила заборону на імпорт золота з рф — Finance.ua

Британія розширила заборону на імпорт золота з рф Вчора 10:17 — Казна та Політика

Британія розширила заборону на імпорт золота з рф

Влада Великої Британії розширила заборонні заходи на імпорт золота з росії: відтепер не дозволяється ввезення в країну виробів, що містять російське золото, перероблене в третіх країнах.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

«Розширюються чинні заборони на імпорт та придбання золота та додаткових послуг, пов’язаних із золотом, переробленим у третій країні і що містить золото з росії», — зазначили в уряді.

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Крім того, Велика Британія заборонила імпорт із росії золотих ювелірних прикрас, за винятком випадків їхнього ввезення та вивезення з метою персонального використання.

Нагадаємо, Велика Британія і США домовилися про посилення співпраці у впровадженні та забезпеченні дотримання фінансових санкцій проти росії та інших країн у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну.

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