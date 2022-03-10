Британія розширила санкції проти олігархів: потрапили Абрамович та Дерипаска — Finance.ua
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Британія розширила санкції проти олігархів: потрапили Абрамович та Дерипаска

10.03.2022, 15:42Світ
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Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем та Олегом Дерипаскою.
Про це повідомляється на сайті уряду Британії.
Статки цих олігархів сумарно становлять 15 млрд доларів. Під новими санкціями всі вони потрапляють під замороження всіх активів у Сполученому Королівстві та заборону на перетин кордону. Громадянам Британії заборонено вступати у будь-яку фінансову діяльність з ними.
Також мільярдери потрапляють під транспортні санкцій, що означає заборону на перетин будь-яким російським повітряним судном британського кордону, а у випадку порушення влада може конфіскувати літак.
Під санкціями опинилися сім олігархів:
  • Роман Абрамович, акціонер сталевих гігантів Евраз та Норильський нікель, власник ФК «Челсі». Статки сягають 9 млрд доларів;
  • Олег Дерипаска, акціонер En+ Group, статки у 2 млрд доларів;
  • Ігор Сєчін, виконавчий директор Роснєфті;
  • Андрєй Костін, голова ради директорів ВТБ банку;
  • Алєксєй Міллєр, виконавчий директор Газпрому;
  • Ніколай Токарєв, президент російської держкомпанії Транснєфть
  • Дмітрій Лєбєдєв, голова ради директорів Банку Росія.
«Сьогоднішні санкції ще раз показують, що олігархам і клептократам не місце в нашій економіці чи суспільстві. Маючи тісні зв’язки з Путіним, вони причетні до його агресії. Кров українського народу на їхніх руках», — коментує міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
За матеріалами: Економічна Правда
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