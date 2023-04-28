Британія готує банківську реформу після банкрутства Silicon Valley Bank — Finance.ua

Британія готує банківську реформу після банкрутства Silicon Valley Bank Сьогодні 10:47

Британія готує банківську реформу після банкрутства Silicon Valley Bank

Міністерство фінансів Британії та Банк Англії готують реформу, яка дозволить власникам незастрахованих вкладів негайно отримувати доступ до своїх коштів у разі банкрутства банку.

Про це повідомляє Bloomberg

За даними агентства, британські регулятори замислилися над цією ініціативою після банкрутства американського Silicon Valley Bank. Тоді британський підрозділ SVB було викуплено HSBC за символічну суму 1 фунт. Однак із 6,7 млрд фунтів, що лежали на його депозитах, було застраховано лише 155 млн фунтів. І якби влада Британії вирішила не рятувати банк, а оголосити його неплатоспроможним, то власникам застрахованих вкладів довелося б чекати тижні, щоб отримати доступ до своїх коштів, а незастрахованих — місяці.

Читайте також Too big to faіl? Чи чекати інвесторам на повторення 2008 року в банківській сфері

Тепер влада Британії хоче, щоб клієнти банкрутів могли отримати виплати протягом декількох годин. Незастраховані вклади уряд пропонує повертати клієнтам також протягом кількох годин після оголошення банкрутства банку, але в неповному обсязі.

Передбачається, що зробити це можна, наприклад, за рахунок бюджетних коштів, які будуть повернуті до державної скарбниці вже після продажу активів банку.

Silicon Valley Bank став найбільшим банком, який зазнав краху після фінансової кризи 2008 року. Silicon Valley Bank був 16 найбільшим кредитором у США наприкінці минулого року з активами близько 209 млрд доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.