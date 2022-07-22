Британія дозволила в’їзд дітям з України без супроводу батьків — Finance.ua

Британія дозволила в’їзд дітям з України без супроводу батьків
Уряд Великої Британії в середу змінив правила в’їзду для біженців у межах програми «Дім для України», дозволивши українським дітям перетинати кордон без супроводу батьків.
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно з новими правилами, дитина зможе сама в’їхати до Великої Британії, якщо один із її батьків або опікун підтвердять, що «це в її (дитини) найкращих інтересах».
Британці, які погодяться прийняти в себе дитину з України, повинні зобов’язатися взяти її на мінімум три роки (замість шести місяців у випадку дорослих) або поки їй не виповниться 18.
У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії стверджують, що вже подані заявки від дітей розглянули, а нові можна буде надсилати з 10 серпня.
Як нагадує The Guardian, через неможливість в’їзду до Британії без одного з батьків тисячі дітей залишилися в Україні, зокрема й на окупованих росією територіях.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
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