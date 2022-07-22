Британія дозволила в’їзд дітям з України без супроводу батьків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія дозволила в’їзд дітям з України без супроводу батьків

Особисті фінанси
499
Британія дозволила в’їзд дітям з України без супроводу батьків
Британія дозволила в’їзд дітям з України без супроводу батьків
Уряд Великої Британії в середу змінив правила в’їзду для біженців у межах програми «Дім для України», дозволивши українським дітям перетинати кордон без супроводу батьків.
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно з новими правилами, дитина зможе сама в’їхати до Великої Британії, якщо один із її батьків або опікун підтвердять, що «це в її (дитини) найкращих інтересах».
Британці, які погодяться прийняти в себе дитину з України, повинні зобов’язатися взяти її на мінімум три роки (замість шести місяців у випадку дорослих) або поки їй не виповниться 18.
Читайте також
У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії стверджують, що вже подані заявки від дітей розглянули, а нові можна буде надсилати з 10 серпня.
Як нагадує The Guardian, через неможливість в’їзду до Британії без одного з батьків тисячі дітей залишилися в Україні, зокрема й на окупованих росією територіях.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.