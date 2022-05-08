Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги — Finance.ua

Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги

Вчора 11:41 — Казна та Політика

Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги

Велика Британія надасть Україні ще 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд) військової допомоги.

Як передає Reuters , про це йдеться в заяві уряду країни.

Зазначається, що додаткові витрати на Україну буде виділено з резерву, який використовується урядом для надзвичайних ситуацій.

Читайте також Один день війни з Україною росії обходиться в $900 мільйонів

Уряд також повідомив, що наприкінці травня прем’єр-міністр Борис Джонсон проведе нараду з провідними оборонними компаніями щодо збільшення виробництва у відповідь на зростання попиту, спричиненого війною в Україні.

Нове зобов’язання майже удвоє перевищує попередні витрати Великобританії на Україну. За даним уряду, це найвищий рівень виплат на воєнні потреби від часів конфліктів у Іраку та Афганістані.

У неділю лідери країн G7 — Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США — проведуть віртуальну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.