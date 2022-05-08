Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги — Finance.ua

Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги Велика Британія надасть Україні ще 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд) військової допомоги.
Як передає Reuters, про це йдеться в заяві уряду країни.
Зазначається, що додаткові витрати на Україну буде виділено з резерву, який використовується урядом для надзвичайних ситуацій.
Уряд також повідомив, що наприкінці травня прем’єр-міністр Борис Джонсон проведе нараду з провідними оборонними компаніями щодо збільшення виробництва у відповідь на зростання попиту, спричиненого війною в Україні.
Нове зобов’язання майже удвоє перевищує попередні витрати Великобританії на Україну. За даним уряду, це найвищий рівень виплат на воєнні потреби від часів конфліктів у Іраку та Афганістані.
У неділю лідери країн G7 — Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США — проведуть віртуальну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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