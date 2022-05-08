Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги

Вчора 11:41Казна та Політика
89
Британія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомогиБританія додатково надасть Україні $1,6 мільярда військової допомоги
Велика Британія надасть Україні ще 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд) військової допомоги.
Як передає Reuters, про це йдеться в заяві уряду країни.
Зазначається, що додаткові витрати на Україну буде виділено з резерву, який використовується урядом для надзвичайних ситуацій.
Читайте також
Уряд також повідомив, що наприкінці травня прем’єр-міністр Борис Джонсон проведе нараду з провідними оборонними компаніями щодо збільшення виробництва у відповідь на зростання попиту, спричиненого війною в Україні.
Місце для вашої реклами
Нове зобов’язання майже удвоє перевищує попередні витрати Великобританії на Україну. За даним уряду, це найвищий рівень виплат на воєнні потреби від часів конфліктів у Іраку та Афганістані.
У неділю лідери країн G7 — Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США — проведуть віртуальну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.